Torna il Festival delle persone senza dimora

Diritto alla residenza, diritto alla salute, immigrazione, abusi delle forze dell’ordine. Torna anche quest’anno con un’edizione ancora più ricca ed estesa “Homeless More Rights”, il Festival dedicato ai diritti delle persone senza dimora, organizzato dall’Associazione Avvocato di strada ODV.

L’evento, come da tradizione, si terrà nel periodo della giornata mondiale contro la povertà e si svolgerà in tre città diverse: a Bologna, Milano e Verona.

Il Festival prevede dibattiti e workshop con l’intervento di avvocati, docenti universitari, magistrati, antropologi, attivisti, educatori, esperti di settore, rappresentanti delle associazioni e giornalisti. L’evento sarà arricchito inoltre da musica e momenti conviviali e dalle presentazioni di alcuni libri tra cui uno dei casi letterari dell’anno, “Storia di mia vita” di Janek Gorczyka edito da Sellerio.

Sarà possibile partecipare in presenza e in streaming.

Gli eventi si svolgeranno in queste date:

Bologna 8,9,10 e 11 ottobre Casa di quartiere Katia Bertasi e Piazza Lucio Dalla

Milano 20 ottobre, Sala Ricci, Fondazione Culturale San Fedele, Piazza San Fedele 4

Verona 26 ottobre

“La nostra esperienza è nata per tutelare gli ultimi, gli invisibili. Per questo oltre alla nostra attività quotidiana abbiamo deciso di organizzare un Festival interamente dedicato a loro, quelli i cui non si parla mai”. Così Antonio Mumolo, presidente dell’Associazione Avvocato di strada, che prosegue: “Avremo con noi tantissimi relatori di tutta Italia, e con loro vogliamo lanciare un grande messaggio di inclusione e di attenzione verso le persone più bistrattate, quelle che vivono in strada”.

L’evento è in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense ed è stato accreditato dal Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali.

Il programma completo del Festival è disponibile su https://homelessmorerights.it/

Il Festival è organizzato con il Patrocinio della Città Metropolitana di Bologna e del Comune di Milano e con il sostegno di Linklaters, Fondazione Haiku Lugano, Giovanardi Studio Legale e EmilBanca.

Un ringraziamento particolare al disegnatore Fabio Vettori, il disegnatore delle “formiche”, che ha donato al Festival un’illustrazione che verrà riprodotta sulle shopper destinate agli iscritti.