Digi annuncia nuove assunzioni in Italia

DIGI – tra i principali operatori mobili virtuali italiani e facente parte della Multinazionale di Telecomunicazioni DIGI Romania S.A. – conferma il proprio impegno in Italia e lancia nuove campagne di recruiting. Sulla base dei recenti risultati ottenuti a livello globale e locale, DIGI è pronta ad assumere nuovi talenti in diverse aree aziendali nella propria sede a Milano e Torino.

Infatti, secondo i recenti risultati finanziari, DIGI Communications N.V. ha registrato nel secondo trimestre 2024 ricavi preliminari consolidati pari a 474,7 milioni di euro, in aumento del 13,4% rispetto al Q2 2023. EBITDA rettificato per il secondo trimestre 2024 pari a 170,2 milioni di euro (+16,5% su base annua) ed EBITDA rettificato escluso l’impatto dell’IFRS 16 pari a 144,7 milioni di euro (+15,6% su base annua). Inoltre, in Italia gli utenti mobile sono aumentati del 16,6% su base annua, raggiungendo le 456.000 RGU a fine del secondo trimestre 2024.

“Questo è per noi un momento importante e il trend positivo che stiamo riscontrando in Italia negli ultimi anni ci rende orgogliosi ma al contempo ci porta a migliorare sempre di più cercando nuovi talenti e offrire loro una concreta opportunità di sviluppo professionale”, ha commentato Dragos Chivu, General Manager di DIGI Italia. “DIGI è una realtà dinamica e innovativa, in cui l’inclusione rappresenta una delle chiavi del nostro successo. Vogliamo continuare a offrire ai clienti le migliori soluzioni disponibili sul mercato, sempre più vicine alle loro esigenze, e avere l’opportunità di entrare in contatto con giovani e non solo che intendono abbracciare i nostri valori: trasparenza, senso di appartenenza, spirito di squadra e voglia di mettersi in gioco”.

La ricerca di nuove figure abbraccia diversi ambiti e professionalità, con possibilità di assunzione ma anche di formazione e training attraverso Tirocini e Stage. In particolare, DIGI è alla ricerca di figure in diversi ambiti quali Contabili, Buyer, software/back-end developer, Trainer, Addetto Stand, Venditori porta a porta, posatori, magazzinieri, che andranno ad aggiungersi al team sempre più grande in Italia ed inseriti in percorsi di crescita professionale e formativi all’insegna della vision che contraddistingue il Gruppo, che ha nell’apertura, nella fiducia e nella collaborazione i valori fondanti della propria cultura aziendale.

La selezione è rivolta a candidati con diversi livelli di esperienza, persone dinamiche e con spirito di iniziativa, desiderose di perfezionarsi grazie all’attività sul campo ma anche attraverso un percorso di apprendimento e di sviluppo dedicato offerto da DIGI.

In parallelo con la campagna di nuove assunzioni, DIGI sta aumentando anche la rete di distribuzione in tutte le regioni d’Italia – che ad oggi conta oltre 4.000 multibrand store su tutto il territorio nazionale – attraverso piani di incentivazione dedicati, un team di supporto dedicato in grado di offrire supporto permanente e massima disponibilità, in aggiunta ad un know-how internazionale. L’azienda ha recentemente aperto a Torino il primo Store Monobrand, una pietra miliare per DIGI in Italia trattandosi del primo Punto Vendita ufficiale a marca DIGI.