Dal 9 al 13 ottobre duemila atleti da oltre cento nazioni si sfideranno in una competizione che mancava all’Italia da 16 anni. Sarà evento ecosostenibile: si presenta il primo tappeto di gara al 20% plastic free, la mobilità solo elettrica. Inclusione, le gare di Parakarate il 6 ottobre a Mestre

Tornano gli Campionati Mondiali Giovanili di Karate, in scena a Jesolo da mercoledì 9 a domenica 13 ottobre 2024. La competizione avrà dimensione internazionale: sono iscritti 1.995 atleti provenienti da 113 nazioni di tutto il mondo. L’Italia torna così ad ospitare il grande Karate dopo sedici anni dai Campionati Europei di Trieste, svoltisi nel 2008 e lo fa grazie alla FIJLKAM (Federazione italiana judo lotta karate e arti marziali). Jesolo, peraltro, è già un importante centro per il karate mondiale, visto che ospita ogni anno l’ultima tappa della Karate 1-Youth League: lo scorso anno si registrò il record di 4.135 partecipanti, accompagnati da mille allenatori in rappresentanza di 874 club provenienti da 81 nazioni. Una grande manifestazione, articolata in più momenti, che interesserà un’ampia parte del territorio regionale ed in particolare le città di Jesolo, Chioggia e Venezia.

Nell’attesa di vedere le prestazioni della compagine azzurra (41 gli atleti in gara di cui 19 ragazze e 22 ragazzi, la speranza è di portare a casa alcune medaglie), la società organizzatrice Multisport Veneto Srl SD, guidata da Alberto Vardiero, annuncia il proprio impegno per migliorare l’impatto che l’evento avrà sull’ambiente e sul territorio. A partire da un innovativo tappeto di gara, al 20% plastic free: è stato ideato dall’azienda Trocellen che lo presenta in anteprima mondiale.

Ma l’evento avrà anche una sua dimensione inclusiva. Infatti, la WKF si pone come obiettivo quello di integrare sempre di più il mondo del parakarate e sta lavorando per costruire il settore giovanile paralimpico. Per questo domenica 6 ottobre si svolgerà la prima edizione della Venice International Parakarate Cup 2024, l’evento è patrocinato dalla Regione Veneto e dal Comune di Venezia e le gare si disputeranno a Mestre al Palazzetto della Polisportiva Terraglio. L’obiettivo è far nascere un circuito internazionale “ufficiale” dedicato al parakarate giovanile, già si progettano i mondiali nei prossimi anni. Parteciperanno circa una sessantina di atleti, alcuni provenienti anche dall’estero: si sono iscritti dall’Arabia Saudita, Olanda, Romania, Slovacchia, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria e Belgio. A Chioggia si svolgerà invece, sempre il 6, il raduno tecnico del karate do shotokan tradizionale che vedrà la partecipazione di 250 tecnici provenienti da tutta Italia, evento patrocinato dal Comune di Chioggia.

Per perseguire l’obiettivo di ridurre l’impatto dell’utilizzo della plastica durante l’evento saranno installate delle aree per la distribuzione dell’acqua e verranno distribuite delle borracce. Saranno inoltre create delle isole per la raccolta e il corretto riciclaggio dei rifiuti durante l’evento. Verranno allestiti appositi banner informativi e cartellonistica multilingue per guidare le persone e sensibilizzare alla raccolta differenziata, in linea con le politiche SDGs (Obiettivi per lo sviluppo sostenibile, ndr).

Dal punto di vista logistico, è previsto un servizio di transfer centralizzato per ottimizzare gli spostamenti durante la manifestazione. La logistica dell’enturage EKF verrà gestita attraverso veicoli 100% elettrici. Infine, il merchandising dell’evento, fornite dallo sponsor tecnico Adidas, sarà prodotto in tessuto riciclato o a “zero impact”.

“Il progetto del mondiale ha l’ambizioso l’obiettivo di far comprendere come la meravigliosa disciplina del karate possa essere non solo uno sport olimpico, molto adatto per i giovani, ma anche un’antica arte marziale, portatrice dei valori più profondi del BuDo”, dichiara Vladi Vardiero, presidente del Comitato Organizzatore Locale. “Il karate è anche un potente mezzo sociale di inclusione. Un karate a 360 gradi, sostenibile dal punto di vista ambientale in linea con l’agenda 2030, ma che guarda al futuro perché rappresenta cultura, rispetto delle tradizioni, un potente mezzo per veicolare l’educazione dei giovani e per includere coloro che normali non sono ma sono estremamente abili nella loro “disabilità”. Il nostro karate si nutre di quattro parole: sport, cultura, inclusione e sostenibilità”.

“È con grande piacere e immenso orgoglio che do il benvenuto a tutti per questo straordinario evento di karate”, queste le parole di benvenuto del presidente del settore karate FIJLKAM Davide Benetello. “Come presidente del settore karate della FIJLKAM e membro del comitato esecutivo della WKF, sono onorato di ospitare proprio qui un evento di primaria importanza per il mondo del karate. La tappa italiana della Youth League, organizzata nelle ultime 5 edizioni a Jesolo, consentirà di realizzare un evento su misura per tutto il mondo del karate e, in particolare, per gli atleti, che troveranno in questa splendida città, cresciuta sulla costa del Mar Adriatico, un caloroso benvenuto, offrendo a tutti l’opportunità di vivere un’esperienza unica nella loro vita”.