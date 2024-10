Giornata Mondiale della Salute Mentale: gli effetti benefici dei musei immersivi

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale del 10 ottobre, la conversazione si concentra sempre più sull’importanza di ritagliarci momenti per noi nella vita quotidiana che favoriscono il benessere psicologico.

A questo proposito si può considerare il potere dei musei immersivi come risorsa per rigenerare mente e spirito.

Un esempio innovativo è IKONO, uno spazio immersivo aperto nel 2023 a Roma (parte di una rete in 7 città europee), che offre un’esperienza unica: un viaggio attraverso installazioni interattive che permette ai visitatori di evadere dalla quotidianità, risvegliare il loro lato creativo liberando il proprio bambino interiore e rilasciare lo stress accumulato. Dai giochi di luce del Light Painting alle reinterpretazioni pop delle Terme Romane, fino alla contemplativa Stanza delle Infinite Lanterne, ogni tappa del percorso è pensata anche per favorire il benessere emotivo e mentale.

La connessione tra musei e benessere mentale è tra l’altro sempre più supportata da ricerche. Il “Progetto Minerva”, condotto dal Centro Oms per la ricerca in salute mentale dell’Università di Verona, ha dimostrato già nella sua fase pilota come l’esperienza museale possa migliorare significativamente il benessere psicologico. All’estero, sempre più musei hanno lanciato programmi dedicati alla salute mentale, utilizzando l’arte come strumento terapeutico per affrontare ansia e depressione.