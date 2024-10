L’UNICEF e la Festa dei Nonni (2 ottobre)

“I nonni e le nonne sono figure fondamentali per la crescita dei più piccoli, sono presenze su cui ogni bambino o nipote dovrebbe poter contare. Ci ricordano le sfide, i momenti felici e quelli difficili che fanno la storia di una famiglia.

Ci sono paesi in cui i bambini vengono lasciati soli, orfani di genitori venuti a mancare in guerra o per malattie o perché la loro mamma non ha ricevuto assistenza qualificata al momento di darli alla luce. Sono bambini che riescono a sopravvivere e a crescere esclusivamente grazie alla presenza di una nonna o di un nonno.

Proprio in questo anno speciale in cui celebriamo 50 anni di attività dell’UNICEF Italia, vorrei fare un ringraziamento speciale ai tanti nonni e nonne volontari dell’UNICEF, che, in tutta l’Italia, sono impegnati da anni nel sostenere i nostri valori ed a tutti quelli che ci sostengono costantemente: il loro esempio di solidarietà è il bene più grande che possono trasmettere alle nuove generazioni”.

In occasione della Festa dei Nonni e delle Nonne, i volontari di diversi Comitati locali dell’UNICEF parteciperanno ad iniziative ed eventi.