Bambini: torna a Modena “Cuochi per un giorno”

Cucinare coinvolge i cinque sensi, migliora concentrazione, manualità e precisione, arricchisce il vocabolario e allena al rispetto delle regole e alla pazienza, ecco perché vale la pena iniziare da bambini. Torna “Cuochi per un giorno” (www.cuochiperungiorno.it), il Festival nazionale di cucina per bambini, un’occasione per tutti gli under 12.

Dodici anni, un grande successo: per il 2024 l’appuntamento è sabato 5 e domenica 6 ottobre a Modena, presso il club la Meridiana (Via Sant’Ambrogio 66, a Casinalbo di Formigine): una villa settecentesca e un parco secolare faranno da sfondo alle creazioni culinarie dei piccoli cuochi. Lo scorso anno oltre 7.000 partecipanti con grembiulino e cappello d’ordinanza hanno messo le mani in pasta per realizzare altrettante ricette, pensate apposta per loro. L’evento è ideato da Laura Scapinelli e dallo staff de “La Bottega di Merlino”, libreria per ragazzi e laboratori creativi di Modena, ed è patrocinato dal Comune di Modena.

Due giornate, decine di appuntamenti e laboratori in cui gli chef in erba potranno annusare, toccare, dosare, impastare, miscelare, modellare, cuocere e mettersi alla prova, imparando tante cose nuove. Non mancheranno vere e proprie lezioni di cucina con chef da tutta Italia, per incuriosire anche mamma e papà; tra i primi a rispondere alla chiamata del festival due stellati: Luca Marchini, chef del Ristorante L’Erba del Re, della Trattoria Pomposa al Re gras e della pizzeria tRe in Pomposa a Modena e lo chef Andrea Incerti Vezzani del ristorante “Ca’ Matilde” di Quattro Castella (Reggio Emilia); sempre dalla provincia di Reggio Emilia arriverà Andrea Medici, chef dell’ “Osteria in Scandiano”, mentre è atteso da Milano Galileo Reposo, corporate pastry chef di D.ream International, azienda con sede a Londra specializzata nell’avvio e nella gestione di ristoranti in tutto il mondo; con lui ci sarà Piergiorgio Siviero, chef del Ristorante Lazzaro 1915, Pontelongo (Padova); da Padova è atteso anche il pasticcere Ascanio Brozzetti della Pasticceria Giotto. Dal Quinoa Lab Marrara, in provincia di Ferrara, arriverà Angelica Lodi, chef esperta di lieviti e paste lievitate gluten free, e da Roma Andrea De Bellis, pastry chef della pasticceria caffetteria Libera. La chef e cuciniera di Modena Alessia Morabito condividerà la sua postazione ai fornelli con l’autore in cucina Teo Benedetti e le letture dal suo libro “L’adorabile Canspina” (Franco Cosimo Panini).

“Per i bambini la cucina è un posto magico dove gli ingredienti si trasformano. Cuochi per un giorno vuole condurre i più piccoli attraverso un’esplorazione dei cinque sensi in cucina – spiega Laura Scapinelli de La Bottega di Merlino, libreria per ragazzi di Modena e ideatrice del festival – Per i più piccoli creare qualcosa dalla materia grezza e dai singoli ingredienti è molto gratificante e per questo è importante che diano spazio alla fantasia e che si sentano anche liberi di sbagliare: queste capacità li aiuteranno a sviluppare fiducia in se stessi. Cucinare insieme e scoprire ciò che viene proposto nel piatto aiuta i bambini ad essere meno diffidenti verso il cibo, ad aver voglia di assaggiare e a sviluppare curiosità verso gli ingredienti che compongono la pietanza: la base fondamentale per acquisire la consapevolezza che porta a buone abitudini alimentari”.

Ogni piccolo partecipante potrà cimentarsi in fantasiose ricette con la supervisione degli studenti dell’Istituto alberghiero Spallanzani di Castelfranco Emilia, vivendo un’esperienza ludica ma allo stesso tempo formativa e con la possibilità di imparare le regole del mangiar sano. Non mancheranno attività interattive collaterali: al Festival saranno presenti numerosi stand per avvicinarsi alla cucina attraverso diversi linguaggi espressivi. Ci sarà una libreria golosa e storie in cucina, angoli sensoriali, giochi e numerosi ospiti tra cui l’imprenditrice digitale e scrittrice Alice Agnelli – in arte “A Gipsy in the Kitchen” e la “dietista delle famiglie” Verdiana Ramina. E poi i due spettacoli “Spaventati panettieri” del Collettivo Clown di Milano e “I musicanti di Brema” della Compagnia Teatro Perdavvero.

Attraverso la loro partecipazione, inoltre, i bambini aiutano altri bambini: parte del ricavato della manifestazione verrà infatti devoluto a Dynamo Camp, l’unica struttura italiana di Terapia Ricreativa pensata per ospitare bambini affetti da patologie gravi o croniche nel periodo di post ospedalizzazione e/o in fase di remissione dalla cura; qui minori che convivono con la malattia possono praticare attività ludiche e sportive: è un’esperienza di svago, divertimento, relazione e socialità in un ambiente naturale e protetto. Con il ricavato verrà sostenuto anche il progetto “Vip Pensiamo Positivo” e i clown di corsia di Vip Modena Odv: tantissimi volontari che ogni giorno portano sorrisi nelle strutture ospedaliere.

Dove e quando: sabato 5 e domenica 6 ottobre dalle 10.00 alle 20.00 alle porte di Modena, presso il club la Meridiana, Via Sant’Ambrogio 66, a Casinalbo di Formigine (MO).

Quanto: Il prezzo del biglietto varia a seconda delle attività a cui si sceglie di partecipare. Tutte le informazioni e il regolamento si trovano sul sito www.cuochiperungiorno.it