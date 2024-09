Lavoratori sopraffatti dalla tecnologia

Una nuova ricerca, commissionata da HONOR in occasione del lancio di Magic V3, ha rivelato che i lavoratori che utilizzano quotidianamente più dispositivi tecnologici sopportano uno stress mentale maggiore.

Il sondaggio[1] ha rivelato che quasi 9 italiani su 10 utilizzano fino a quattro dispositivi per affrontare la giornata lavorativa, tra cui laptop, tablet, cuffie e talvolta più smartphone.

Il 28% dei lavoratori riconosce l’importante ruolo che questi dispositivi rivestono nella quotidianità, ma sono al contempo causa di stress e ansia. Infatti, il 21% si sente sopraffatto dal numero di notifiche che riceve sui propri dispositivi, e il 17% dichiara di riceverne più di 30 al giorno. Inoltre, l’8% ha rivelato poi di avere difficoltà a tenere sotto controllo tutti i device.

Il problema si aggrava ulteriormente durante gli spostamenti. Infatti, il 10% pensa che portare tutti i propri device (tablet, laptop, telefoni) nei tragitti casa-ufficio, possa influire negativamente sulla propria salute. In effetti, lo studio ha rilevato che in media ogni lavoratore trasporta ogni giorno una borsa di 5 kg.

I lavoratori vogliono un dispositivo all-in-one

Molte aziende stanno aumentando i giorni di presenza in ufficio dei propri dipendenti e, per alleggerire il proprio carico, un quarto degli italiani vorrebbe poter portare con sé un solo dispositivo tecnologico che faccia tutto ciò di cui ha bisogno.

Il sondaggio ha rilevato che metà degli italiani pagherebbe un sovrapprezzo per avere un singolo dispositivo che sostituisca più apparecchi, mentre il 16% ha dichiarato che un telefono pieghevole gli semplificherebbe la vita.

Allo stesso tempo, per molti altri questa non è la soluzione. Infatti, il 24% ha dichiarato che si sentirebbe perso senza i propri device e quasi il 14% ha affermato che la propria vita ruota intorno alla tecnologia. Tuttavia, se la questione fosse ridurre il numero dei dispositivi, avere uno smartphone che faccia sia da tablet che da laptop potrebbe essere la soluzione.

Tony Ran, Presidente di HONOR EU, ha aggiunto: “La ricerca mostra che i professionisti sono appesantiti, sia fisicamente sia, soprattutto, psicologicamente, dai loro dispositivi. Tuttavia, abbandonare completamente la tecnologia non è pensabile, ma innovarla sì. Ecco perché abbiamo sviluppato HONOR Magic V3 per fornire una soluzione semplice e olistica al problema del sovraccarico tecnologico e alleviare lo stress mentale determinato dal numero di dispositivi”.

HONOR Magic V3 da questo punto di vista è la soluzione ideale per quasi un terzo di coloro che vorrebbero portare con sé meno device, grazie alla sua struttura super-sottile e leggera. Inoltre, grazie all’ottima durata della batteria avere il caricabatterie non sarà più un must have da avere in borsa.

[1] Sondaggio condotto su un campione di 8000 persone in tutta Europa di cui 1000 italiani