Cresce l’interesse per l’home fitness

L’arrivo dell’autunno sancisce definitivamente il ritorno alla routine quotidiana – lavoro e ritmi più frenetici – che spesso limitano il tempo da dedicare ad altri impegni e attività. Se da un lato molti italiani non vogliono rinunciare alle buone abitudini tra cui seguire uno stile di vila più sano e attivo, il fattore tempo, complice anche il carovita, può ostacolare i buoni propositi.

Un’alternativa per conciliare al meglio queste necessità la rivelano però gli acquisti online: infatti, secondo una recente indagine condotta da idealo – portale internazionale leader nella comparazione prezzi – mantenersi in forma comodamente da casa – il cosiddetto Home Fitness – articolato in un allenamento cardio ad alto dispendio energetico – è già una tendenza!

I dati raccolti dal portale e relativi all’ultimo mese rivelano infatti una rilevante crescita dell’interesse per la categoria Fitness & Training pari al + 92% (rispetto al mese precedente)*: nella top 5 degli articoli più richiesti, per un allenamento da svolgere a casa come in palestra, troviamo indoor cycling (con un interesse in crescita del +178,5%), cyclette (+102,5%), accessori per ginnastica e aerobica (+82%), panche fitness (+73,5%) e stepper (65%).

Il portale rivela inoltre incrementi significativi per l’ellittica, il cui interesse nell’ultimo mese è cresciuto del +63,5%, seguita da più generici attrezzi da palestra (+57,5%), tapis roulant (44,5%) e pesi (43,5%).

*idealo ha analizzato le ricerche online sul proprio portale italiano, in particolare quelle relative alla categoria Fitness & Training. Periodo: dal 26 agosto al 22 settembre 2024, messo a confronto con quello dal 29 luglio al 25 agosto 2024.