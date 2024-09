Dopo il successo della Giornata Internazionale della Cosmetica Naturale dello scorso anno, NATRUE presenta un nuovo progetto per promuovere la bellezza sostenibile: la Settimana della Cosmetica Naturale. Il payoff “Abbraccia la natura, potenzia la tua pelle” sottolinea l’obiettivo della campagna, ovvero promuovere i benefici degli ingredienti naturali e biologici nei cosmetici attraverso una serie di attività come webinar, workshop interattivi ed engagement sulle principali piattaforme social. L’iniziativa è aperta a brand, produttori, consumatori e a tutti coloro che vogliono sostenere la cosmesi biologica e naturale.

La Settimana della Cosmetica Naturale si articolerà attraverso una serie di campagne a sostegno della cosmesi naturale da parte dei brand; workshop e webinar educativi per illustrare le beauty practice sostenibili e naturali; tour di accesso al “dietro le quinte” delle aziende per scoprire le aree di produzione ed evidenziare le prassi responsabili; webinar e dibattiti online per esplorare gli ultimi trend nei campi della cosmesi naturale e della sostenibilità.

Il progetto sarà anche protagonista dei social media grazie ad hashtag specifici che potranno essere utilizzati da aziende e utenti per condividere i propri contenuti, creando engagement all’interno della community. Gli hashtag ufficiali di questa iniziativa sono #NaturalCosmeticsWeek e #ChooseTrueBeauty.

“Abbiamo lanciato la Settimana della Cosmetica Naturale perché crediamo che sia fondamentale coinvolgere operatori del settore e consumatori per promuovere scelte più consapevoli che rispettino gli ecosistemi naturali. Attraverso la condivisione di storie, esperienze, prodotti utilizzati e conoscenze si può ampliare il dibattito sull’impatto dei cosmetici sull’ambiente e dare un contributo concreto alla lotta al greenwashing. Sfruttare le potenzialità del mondo digitale per diventare portavoce di un cambiamento verso la cosmesi naturale è un aspetto importantissimo delle nostre attività associative” commenta Mark Smith, Direttore Generale di NATRUE.