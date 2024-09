Presentata al MIND FEST l’Energy Box FIT 4 POWER

Ha avuto il suo battesimo ufficiale nel cuore del polmone verde di Milano, e con la sua energia positiva contribuirà ad alimentare il luogo che fino a domenica 22 settembre sarà la sua ‘casa’. Parliamo di FIT 4 POWER, l’Energy Box progettata da AMTEKGROUP (realtà leader nello sviluppo di energia da fonti rinnovabili) per diventare una piccola “centrale elettrica itinerante” interamente green al servizio degli eventi che ne sposano i valori di sostenibilità e partecipazione.

Il primo a cogliere il valore di questa rivoluzione positiva è MIND FEST, l’evento pensato per raccontare alla Generazione Z che un cambiamento positivo è possibile, e che parte dal coinvolgimento di tutti. Coinvolgimento che è alla base del funzionamento stesso dell’Energy Box, che combina la potenza della natura con lo sport, trasformando il sole, il vento e la spinta degli utenti in energia pulita e rinnovabile.

Una partecipazione che non si è fatta attendere: sin dall’apertura dell’evento, infatti, la cyclette di cui l’Energy Box è equipaggiata non ha smesso di fornire energia pulita che, insieme a quella prodotta dai moduli fotovoltaici e dalla mini pala eolica installati sul container, è stata immagazzinata da batterie di accumulo che successivamente ne consentono l’utilizzo per le necessità del festival.

Se MIND FEST promuove il cambiamento positivo, FIT 4 POWER lo rende realtà, concretizzando obiettivi fondamentali come:

• sostenibilità ambientale: promuovere pratiche ecocompatibili, riducendo l’impatto sull’ambiente e incentivando l’uso di energie rinnovabili;

• innovazione e tecnologia: adottare soluzioni all’avanguardia per rispondere in modo efficace alle sfide energetiche e ambientali;

• salute e benessere: favorire uno stile di vita sano e attivo promuovendo l’integrazione fra attività fisica e produzione energetica;

• comunità e partecipazione: stimolare consapevolezza, impegno e coinvolgimento attivo dei cittadini nella costruzione di un futuro sostenibile;

• valorizzazione del territorio: tutelare e preservare le risorse naturali, riconoscendo l’importanza di un rapporto equilibrato con il contesto che ci circonda.

DOVE: fino al 22 settembre, in piazza del Cannone a Milano.