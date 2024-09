Dermart 2024 è la 15° edizione di un congresso molto partecipato e apprezzato.

La clinica della cute è come sempre al centro del convegno, con la finalità di proporre argomenti di attualità con taglio didattico, interattivo con la platea e sotto forma di quiz clinici.

La narrazione delle storie dermatologiche delle sessioni cliniche avrà sempre il carattere dell’interattività.

Le singole presentazioni consteranno di mini-letture centrate su temi di interesse clinico-scientifico che spaziano dalle manifestazioni del prurito in adulti e bambini alle parassitosi da artropodi, alla complessa e impegnativa cura locale delle ferite.

Seguiremo il corso sulle certezze diagnostiche acquisite con l’epiluminescenza e la diagnosi differenziale del melanoma, di grande attualità. Faremo allenamento di diagnosi cliniche sulla pelle pigmentata.

Ci aggiorneremo sui trattamenti innovativi delle alopecie e sui prodotti e le tecniche da utilizzare nella medicina estetica rigenerativa, ricordando le buone norme di pratica clinica e l’uso di prodotti di qualità e certificati, per minimizzare i rischi del trattamento.

Gli spazi dedicati all’arte e alla contaminazione della dermatologia attraverso le “Medical humanities” integreranno le sessioni cliniche e saranno la marcia in più di un convegno originale che diverte, stimola a osservare e aiuta a riconoscere i disturbi cutanei e a saperli curare.

Dermart è seguito da un’ampia platea di dermatologi, pediatri, medici estetici e professionisti di altre discipline e si caratterizza per l’elevato livello di preparazione ed esperienza di coloro ai quali è affidato l’incarico didattico.

PROGRAMMA

Venerdi 20 Settembre

9.00 Caffè di benvenuto

9.20 L’angolo degli eponimi

Relatori Gennaro Franco

9.30 Storie cliniche Interattive:

Relatori: Carmen Cantisani, Federica Dall’Oglio,

Luca Muscardin , Luca Fania, Maria Rita Nasca

Tempo di discussione

Moderatori/discussants, Luca Bianchi, Corrado Angelo, May El Hachem Massimo Papi

Pausa

11.10 Cute e obesità

Relatore: Federico Bardazzi

11.30 Gender industriale

Relatore: Giuseppe Micali

11.50 Manifestazioni artistiche degli artropodi sulla cute

Relatore: Stefano Veraldi

Tempo di discussione

Moderatori/discussants: Rita Clerico, Biagio Didona, Claudio Feliciani, Massimo Papi

12.20 I Sensi dell’Arte, l’Arte dei sensi

Relatore Vittorio Maria de Bonis

13.00 Pranzo

14.00 Il “giallo” della terapia delle ferite: dalla fluoresceina, al miele, al triticum vulgare

Relatore: Marco Romanelli

14.20 I rischi delle “cosiddette punturine” nelle aree difficili del viso

Relatore: Andrea Alessandrini

14.40 La rimozione dei granulomi da filler

Relatore: Giovanna Zaccaria

Tempo di discussione

Moderatori/discussants: Giuseppe Micali, Elisabetta Perosino, Massimo Papi

15.00 Iconodiagnostica pediatrica: fare diagnosi sulle immagini dell’arte Interattiva

Relatori: May El Hachem

15.40 Prurito e prurigo tra bambini e adulti. Novità sulle cure

Relatore Claudio Feliciani

Tempo di discussione

Moderatori/discussants, Giorgio Bartolomucci, Luca Fania, May El Hachem, Massimo Papi

Pausa

16.30-18.00 Corso interattivo

– Il nero: melanomi e pseudomelanomi

– Considerazioni sulle lesioni melanocitiche d’incerto significato biologico

Relatori: Riccardo Bono, Giorgio Annessi

Sabato 21 Settembre

9.00 Caffè di benvenuto

Clinica: impariamo ad osservare la cute

9.20 Quiz clinici. Colori, disegni, storie e stranezze sulla pelle. Indovina cos’è Interattiva

Relatori: Elena Bressanin, Dario Didona, M. Elisabetta Greco, Giulia Pranteda

Tempo di discussione

Moderatori/discussants, Piera Fileccia, Andrea Paradisi, Luigi Valenzano, Massimo Papi

Pausa

11.00 Quiz clinici su pelle pigmentata Interattiva

Relatore: Aldo Morrone

11.20 Cambiamenti ambientali, micosi e dermatomicosi

Relatore: Paolo Fazii

11.40 Meccanismi che danno forma alle lesioni cutanee

Relatore: Biagio Didona

12.20 Peptidi biomimetici, cosmetologia e alopecie: l’arte del mimetismo

Relatore: Francesco Tassone

Tempo di discussione

Moderatori/ discussants: Dario Didona, Giuseppe Micali, Massimo Papi

12.30 Pelle e musica

Relatore. Gennaro Franco

12.50-13.10 Street art: come cambia la “pelle” della città e degli abitanti

Relatore: Massimo Papi

Moderatori/discussants: Guido Barlozzetti, Massimiliano Cannata, Laura De Luca,

Maria Egizia Fiaschetti

Questionari ECM

Brindisi finale

13.45 Chiusura Meeting