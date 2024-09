A settembre scoppia la fit-mania

A inizio autunno, si sa, emerge la necessità di tornare in forma e iniziare uno stile di vita più sano, soprattutto a seguito del periodo estivo e dei ritmi rilassati vissuti durante le vacanze. Inoltre, complice il cambio stagione e la fine del gran caldo, questo periodo richiede abbigliamento sportivo adatto alle nuove temperature e prodotti beauty specifici come trattamenti per la pelle e capelli stressati dal sole estivo.

A questo proposito, idealo – portale internazionale leader nella comparazione prezzi – ha analizzato le tendenze dei consumatori sia in Italia che nei principali mercati europei, riscontrando che l’arrivo dell’autunno coincide con un aumento delle intenzioni di acquisto per l’universo sport in tutto il Continente: dal tennis al ciclismo e nuoto – in Italia e Spagna – passando per arrampicata, snowboard e sci in Francia e Germania. Inoltre, il nostro paese registra un picco di interesse anche per i prodotti dedicati alla cura di viso e corpo nell’ottica di idratare e rigenerare la pelle dopo l’esposizione prolungata al sole, e difenderla in vista dei mesi più freddi.

A settembre impazza lo shopping sportivo in tutta Europa: tennis, nuoto e home fitness in Italia

Analizzando[1] l’interesse degli utenti nelle prime settimane di settembre 2024 – rispetto alla seconda metà di agosto – idealo conferma la tendenza del back-to-fit in diversi paesi europei, che sia all’aperto, in piscina, o in palestra. Nel dettaglio, nel nostro paese – probabilmente anche grazie ai recenti successi di Jannik Sinner e Jasmine Paolini – il tennis è senza dubbio lo sport preferito per tornare in forma con un +172,5% di intenzioni di acquisto per il comparto accessori tennis. A seguire si posiziona il nuoto con un +67,5%, non a caso tra le discipline più seguite ai recenti Giochi Olimpici. Anche l’home fitness è un’attività molto quotata per mantenersi attivi. Infatti, a settembre le intenzioni di acquisto per la categoria cyclette sono aumentate del +49,5%.

Oltralpe, invece, il back-to-fit passa dagli sport legati alla montagna: la piattaforma, infatti, segnala in Germania un incremento delle intenzioni di acquisto del +78% per scarponi da snowboard e in Francia un +104,5% per l’abbigliamento da sci. In Spagna invece vanno per la maggiore le due ruote, con un +200% per giacca ciclismo e il tennis con un +45,5% per le racchette. Infine, in Austria lo shopping online vede numeri in crescita per il calcio con un +102,5% nelle intenzioni d’acquisto per divise e abbigliamento.

In Italia la rémise en forme passa anche dal settore beauty

Dai dati[2] raccolti da idealo emerge inoltre una grande attenzione dei nostri connazionali nei confronti delle categorie legate all’universo salute & bellezza. Nel dettaglio, nel mese di settembre, a trainare questo segmento sono stati i prodotti per il trattamento di pelle, capelli e unghie con un +71% di intenzioni di acquisto rispetto al mese di agosto. A seguire troviamo la categoria vitamine e integratori – con un +18,5% – molto gettonata complice l’abbassarsi delle temperature degli ultimi giorni. Buoni risultati anche per sieri, creme e scrub viso con un aumento complessivo dei prodotti da skincare del +16,5%. Infine, molto popolari per reidratare la pelle post abbronzatura, spiccano le creme per il corpo con un +11%.

La comparazione prezzi e le opportunità di risparmio

Se – tra abbonamenti nei centri sportivi, outfit, accessori e prodotti per il corpo – mettersi in forma è costoso, a settembre lo è ancora di più! Complice il rientro, le vacanze appena terminate, e tutte le spese che gravano sul budget famigliare. A questo proposito, affidandosi alle piattaforme di comparazione prezzi – come idealo – è possibile accedere a notevoli opportunità di risparmio. Oltre alla vastissima offerta di prodotti e al pricing dinamico, il tool digitale dell’avviso di prezzo consente di pianificare l’acquisto dell’articolo desiderato nel momento più conveniente per una remise en forme all’insegna del risparmio!

Inoltre, confrontando il prezzo medio di settembre con quello del periodo più caro dell’anno idealo può stabilire quali prodotti sono solitamente più convenienti[3]: ad esempio, acquistando adesso gli articoli per il nuoto è possibile risparmiare fino al 30,5%. Con una mountain bike, invece, è possibile accedere a un risparmio del 24,5%, ovvero poco più di 400 euro. Per quanto riguarda l’abbigliamento calcio si parla del -22,5%; per la cyclette poi si può risparmiare fino al 16,5%. Infine, opportunità favorevoli anche nel mondo del tennis con un risparmio a settembre del 14,5% per gli accessori e del 13,5% per le racchette.

* * *

[1] idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale internazionale (Regno Unito escluso), in particolare quelle relativi al back to fit. Periodo: 1 – 10 settembre 2024, messo a confronto con quello compreso tra il 22 e il 31 agosto 2024.

2 idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale italiano, in particolare quelle relativi al back to fit. Periodo: 1 – 10 settembre 2024, messo a confronto con quello compreso tra il 22 e il 31 agosto 2024.

3 idealo ha analizzato il risparmio massimo medio possibile nel mese di settembre sul proprio portale italiano, in particolare quello relativo al back to fit. Periodo: da settembre 2023 a agosto 2024. Per ogni categoria, il mese di settembre è stato messo a confronto con quello più caro.