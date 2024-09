Il Ruolo della Donna in Architettura

L’Ordine degli Architetti PPC di Venezia, in collaborazione con AIDIA, Associazione delle Donne Architetti e Ingegneri, sezione di Venezia, è lieto di annunciare l’apertura della mostra itinerante (IN)VISIBILI, dedicata al contributo delle donne nell’architettura del ‘900. La mostra, allestita dal collettivo femminile francese Mémo, sarà ospitata presso lo spazio MAC – Micromega Arte e Cultura, a Venezia, dal 20 settembre al 2 ottobre 2024.

L’esposizione – intitolata originariamente “Les (In)visibles” partita da Nantes nel novembre 2023, arrivata poi a Tolosa e oggi a Venezia – intende rendere omaggio alle architette del secolo scorso che sono state dimenticate dalla storia e il cui contributo è stato oscurato da figure maschili, invece di fama internazionale e padri fondatori dell’architettura moderna.

I visitatori potranno ammirare una serie di ritratti di donne – realizzati da Aurelie Vanhove e Solene Pasztor, membri del collettivo Mémo di Parigi – ciascuno sovrapposto da un foglio di lucido con i volti dei loro più celebri colleghi uomini. Tra le coppie rappresentate, troveremo Lilly Reich e Mies Van der Rohe, Marion Mahony e Frank Lloyd Wright, Aino Marsio e Alvar Aalto, e altre figure di grande rilievo storico.

In questa tappa veneziana, la mostra si arricchirà di un nuovo volto, regalo dell’Ordine APPC e AIDIA di Venezia, che ritrae l’architetta Egle Renata Trincanato, la quale, nonostante il suo prezioso lavoro, è rimasta sempre nell’ombra del noto Professor Giuseppe Samonà.

In concomitanza con l’apertura della mostra, il 20 settembre dalle ore 18, l’Ordine APPC e AIDIA Venezia organizzano una tavola rotonda sul tema delle pari opportunità in architettura. L’evento vedrà la partecipazione di relatrici italiane e francesi. La tavola rotonda vuole essere un’occasione per riflettere sulla condizione della professione al femminile in Italia e per confrontarsi con le colleghe d’Oltralpe.

Programma – 20 settembre 2024

18:00 – 20:00: Tavola Rotonda

20:00 – 20:15: Dono del ritratto di Egle Renata Trincanato

La mostra, ad ingresso gratuito, resterà aperta fino al 2 ottobre ed è visitabile su appuntamento.

Per informazioni e prenotazioni: info@ordinevenezia.it