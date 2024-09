Domenica 6 ottobre tutti di corsa

È diventata in breve tempo una manifestazione di successo e molto attesa, che quest’anno punta a superare i 2.500 atleti, tra professionisti e dilettanti. Un’occasione per fare sport e fare del bene alla propria salute, ma anche per incontrarsi, parlare, sorridere, condividere insieme al Comitato Italiano Paralimpico Lombardia l’impegno degli atleti con disabilità e sostenere l’attività di AVIS Meda, un’associazione di volontariato radicata sul territorio.

Sport, salute, inclusione e solidarietà sono le parole chiave con le quali è stata presentata la 3ᵅ Meda Urban Race di domenica 6 ottobre, manifestazione podistica e inclusiva a 360° promossa da Auxologico in collaborazione con il Comune di Meda e curata dalla A&C Consulting.

I dettagli della Meda Urban Race

Attese oltre 2500 persone per la Meda Urban Race in programma sabato 5 e domenica 6 ottobre e che proporrà una due giorni ricca di iniziative, per bambini e adulti. Sabato sarà aperto alle 9:00 il Villaggio Sport, allestito nell’area del Piazzale Auxologico di Meda in Via Pace, che accoglierà le associazioni sportive e di volontariato del territorio. Per tutti ci sarà la possibilità di cimentarsi in sport diversi e di condividere l’esperienza sportiva tra atleti con disabilità e normodotati.

Domenica invece le tre gare in programma, a partire dalle 9:00: la 21,0975 km competitiva Fidal, una mezza maratona totalmente pianeggiante, perfetta per correre veloci e migliorare i propri record personali. La mezza maratona sarà affiancata dalle due prove non competitive di 10 km e 5 km. La partenza e l’arrivo delle tre prove saranno allestite sempre dal Villaggio Sport nel Piazzale antistante Auxologico Meda in Via Pace.

La Mezza Maratona, la gara regina della Meda Urban Race

Un tracciato di 21,0975 km filante e senza alcuna difficoltà altimetrica: domenica 6 ottobre alle ore 9:00 sarà dato lo start dell’attesa 21 km certificata FIDAL, i cui iscritti incominceranno e concluderanno la propria fatica al Piazzale Auxologico di Meda in Via Pace, centro nevralgico della due giorni e sede di partenza/arrivo della prova.

Il percorso sarà disegnato tra le strade di 4 comuni (Meda, Cabiate, Seregno, Seveso) e permetterà di immergersi nell’identità brianzola scoprendo alcune sue peculiarità paesaggistiche e del tessuto artigianale che l’hanno resa famosa in tutto il mondo. 21,0975 km, in cui verranno organizzati 4 punti di ristoro, e la cui collocazione temporale si prospetta perfetta per chi desidera gareggiare negli ultimi scampoli di questa stagione oppure svolgere un allenamento ideale per affinare la condizione in vista di una maratona autunnale