Tumori del sangue, tre concerti all’alba

Tumori del sangue, i concerti all’alba raccontano il valore della ricerca. Al via la campagna ‘Saving Time’ di Lilly

‘I tumori del sangue– commenta Pierluigi Zinzani, Direttore del programma dipartimentale di Diagnosi e terapie dei linfomi e delle sindromi linfoproliferative croniche presso l’Istituto di Ematologia e Oncologia Medica ‘L. e A. Seràgnoli’ dell’Irccs Policlinico di Sant’Orsola e Direttore Scuola di Specializzazione in Ematologia Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna- possono essere molto aggressivi e caratterizzati da un alto tasso di recidiva con conseguenze importanti sulla qualità di vita dei pazienti, per le quali non esistono ancora opzioni terapeutiche risolutive’.

‘Fortunatamente- prosegue- i progressi fatti nella conoscenza e nel trattamento di queste neoplasie sono fra i più notevoli in campo oncologico e i traguardi scientifici raggiunti, grazie alla ricerca, in alcuni casi hanno modificato radicalmente i percorsi di cura, l’aspettativa di vita e le esigenze di presa in carico. Per altre forme tumorali, invece, persistono ancora dei need terapeutici da colmare su cui attendiamo fiduciosi l’arrivo di nuove terapie’.

I tumori del sangue comprendono un insieme eterogeneo di malattie a diversa eziologia, prognosi e frequenza che possono essere divise in tre grandi macrocategorie: linfomi (48%), leucemie (33%) e mielomi (19%) che colpiscono il sistema immunitario, le cellule del midollo osseo e dei linfonodi. Rappresentano circa il 10% di tutti i tumori e, con 30mila nuove diagnosi ogni anno, sono al quinto posto in ordine di frequenza fra tutte le neoplasie.

Oggi il trattamento delle neoplasie ematologiche si avvale di soluzioni farmacologiche appartenenti a diverse categorie (chemioterapici, anticorpi monoclonali, immunomodulanti, inibitori del proteasoma, inibitori delle tirosin-chinasi, immunoterapia cellulare), terapie che nel tempo hanno permesso di accrescere, da un lato i tassi di guarigione e, dall’altro, l’aspettativa di vita.

‘Per alcune forme tumorali– spiega Paolo Ghia, Professore di Oncologia Medica, Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, direttore del Programma Strategico sulla Leucemia Linfatica Cronica, Irccs Ospedale San Raffaele di Milano e co-Chair GIMEMA Working Party Sindromi linfoproliferative croniche- l’obiettivo terapeutico è rappresentato dalla cronicizzazione del tumore, un traguardo fino a qualche tempo fa impensabile. Oggi, infatti, l’innovazione terapeutica e la disponibilità di trattamenti per le ricadute successive alle terapie iniziali, ci permettono di prolungare il controllo della malattia per un lungo periodo di tempo, garantendo al paziente una migliore qualità di vita e una aspettativa di vita che in certi casi simile agli individui sani’.

‘Convivere con la malattia, nonostante non si raggiunga ancora una guarigione definitiva- precisa- è dunque una prospettiva concreta per un numero sempre più alto di pazienti’.

Il mondo delle malattie del sangue è stato rivoluzionato dalla possibilità di trattare alcune patologie del sangue, soprattutto quelle neoplastiche, anche senza chemioterapia. Per il futuro, le innovazioni scientifiche più rilevanti puntano a rispondere ai bisogni ancora insoddisfatti di quei pazienti che hanno accesso a un ventaglio ancora estremamente limitato di opzioni di trattamento.

‘La ricerca in ematologia, in cui l’Italia occupa un ruolo di primo piano- dichiara Armando Santoro, Direttore del Cancer Center di Humanitas Rozzano, Milano- ha fatto dei passi avanti straordinari. Stiamo esplorando nuovi confini e nuove opportunità per migliorare l’outcome dei nostri pazienti con neoplasie ematologiche, grazie all’innovazione che ci permette, e in futuro mi auguro sempre di più, terapie sempre più personalizzate’.

Personalizzazione della cura, terapie sempre più avanzate ed efficaci, aumento dei tassi di guarigione e delle aspettative sono quindi gli indirizzi della ricerca, con l’obiettivo ultimo di migliorare significativamente la qualità di vita del paziente che non solo convive con la patologia e i suoi sintomi, ma anche con il relativo carico emotivo e psicologico.

‘Per migliorare la qualità di vita del paziente- afferma Giuseppe Toro, presidente AIL, Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma- è importante essere al suo fianco durante tutto il percorso della malattia. AIL crede fortemente che ricerca scientifica, innovazione e assistenza sociosanitaria siano necessarie l’una alle altre. Ecco perché siamo impegnati nel creare insieme a ricercatori, clinici e Istituzioni un modello di sanità a misura d’uomo, che metta davvero al centro il paziente e i suoi bisogni e garantisca un’assistenza equa e di qualità a tutti’.

Davide Petruzzelli, Presidente La Lampada di Aladino ETS e Coordinatore Nazionale F.A.V.O. Neoplasie Ematologiche, aggiunge che ‘l’innovazione scientifica e i suoi esiti positivi nel controllare la malattia e ridurre i tassi di mortalità sono inconfutabili. Tuttavia, per sfruttare appieno il potenziale delle terapie innovative è necessario lavorare affinché la presa in carico della persona sia globale, da un punto di vista sanitario e sociale, attraverso un equo accesso alle terapie, una semplificazione dei processi burocratici, maggior tempo da dedicare ai pazienti e ai loro bisogni e un’implementazione del supporto psicologico. Solo così si può assicurare al paziente un’aspettativa di vita più lunga e soprattutto di qualità, ed è questo a fare la differenza’.

La diagnosi di un tumore del sangue impatta in modo significativo sulla vita del paziente che spesso è costretto a cambiare la propria quotidianità e quella della propria famiglia a causa dei periodi prolungati di ospedalizzazione, dei complessi percorsi di cura, dell’isolamento fisico dovuto all’immunodepressione, della difficoltà di reinserimento in ambito sociale e lavorativo.

La prospettiva, che arriva dalla ricerca scientifica, di un periodo di vita più lungo grazie a un trattamento che terrà la malattia in secondo piano, rappresenta una fonte di fiducia per i pazienti di fronte all’attuale incertezza.

‘Il nostro impegno nella ricerca di farmaci innovativi in area oncologica è iniziato 50 anni fa- sottolinea Elias Khalil, Presidente e Amministratore Delegato Lilly Italy Hub- ed oggi si è esteso alle patologie ematologiche neoplastiche, ampliando così le nostre competenze. Entrare in area ematologica per noi significa dare più tempo ai pazienti, più tempo di qualità per vivere la propria vita, anche a quelli colpiti da malattie poco riconosciute e che fino a ieri non avevano l’opportunità di vivere la propria vita pienamente fino alla fine’.

‘Ci auguriamo- conclude- che i progetti di ricerca attualmente in corso possano confermare l’efficacia e la sicurezza dei farmaci in studio e dimostrare benefici significativi per i pazienti rispetto alle terapie oggi disponibili’.

I CONCERTI

Nell’ambito di #SavingTime nel mese di settembre, tradizionalmente dedicato alla sensibilizzazione sui tumori del sangue, verranno quindi promossi tre concerti all’alba (l’inizio di un nuovo giorno, metafora delle nuove speranze aperte dalla ricerca scientifica) aperti al pubblico, in 3 città d’Italia: Roma in collaborazione con il Conservatorio Santa Cecilia il 14, Napoli con la partecipazione del Conservatorio di Musica di San Pietro a Majella il 21 e Milano con i musicisti dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Musica ‘Giuseppe Verdi’ di Milano il 28.