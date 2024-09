Gli acquisti online della Generazione Z

La Generazione Z rappresenta una delle categorie più influenti nel mondo dell’e-commerce: giovani digitalizzati cresciuti con la tecnologia e pronti a diventare i consumatori del futuro. Questa tipologia di utenti tende ad utilizzare i proprio dispositivi mobili non solo per svago, ma anche per fare acquisti. Capire cosa e come comprano è fondamentale per anticipare le nuove tendenze e fornire agli utenti ciò che cercano in modo più efficiente.

I 18-24enni che acquistano online sono diminuiti

Secondo i dati di Trovaprezzi.it, la percentuale di ricerche effettuate da utenti tra i 18 e i 24 anni è diminuita nel corso degli ultimi due anni. Se ad agosto 2023 questa fascia di età rappresentava il 14,7% degli acquirenti, ad agosto 2024 questo numero è sceso al 10,3%.

La diminuzione di quasi 5 punti percentuali nelle ricerche dei giovani della Gen-Z rispetto allo scorso anno merita una riflessione sui vari fattori scatenanti. Da un lato troviamo il crescente impatto di un potere d’acquisto ridotto e di una crescente incertezza economica, e dall’altro la Generazione Z sta esplorando nuove abitudini d’acquisto, sfruttando pienamente l’omnicanalità (non solo e-commerce tradizionale, ma anche negozi fisici e piattaforme social come canali d’acquisto). Innovare l’offerta e le strategie di comunicazione sarà cruciale per riconquistare questo segmento di mercato così dinamico.

Le categorie di prodotto più ricercate dalla Gen-Z

Tra le categorie di prodotto più ricercate dai 18-24enni nel 2024 troviamo:

-Integratori e Vitamine: si conteggiano oltre 1milione e 50mila ricerche al mese (media mensile da marzo a agosto 2024);

-Cellulari e Smartphone: sono rilevate 772mila ricerche al mese (media mensile da marzo a agosto 2024);

Prodotti Salute: si registrano circa 352mila ricerche al mese (media mensile da marzo a agosto 2024);

Prodotti per il Viso: sono totalizzate oltre 345mila ricerche al mese (media mensile da marzo a agosto 2024);

Profumi: si conteggiano circa 300mila ricerche al mese (media mensile da marzo a agosto 2024).

La salute e il benessere sono priorità per la Gen-Z; la categoria Integratori e Vitamine, infatti, è la più ricercata e testimonia un crescente interesse per il benessere fisico. Al secondo posto troviamo gli smartphone, a conferma che l’innovazione tecnologica e la connettività sono elementi chiave per questa generazione. Le loro scelte d’acquisto riflettono un equilibrio tra necessità (cura della salute) e desideri (nuovi gadget tecnologici), definendo così il profilo unico di questi consumatori.

I top 5 prodotti più cercati nel 2024 dalla Gen-Z

Apple iPhone 15

Samsung Galaxy S24 Ultra

Apple iPhone 13

Samsung Galaxy S23

Apple iPhone 15 Pro

Gli smartphone continuano a essere tra i prodotti più desiderati dalla Gen-Z. La preferenza per modelli di punta, come l’Apple iPhone 15 e il Samsung Galaxy S24 Ultra, dimostra quanto la tecnologia e l’innovazione rimangano fondamentali. La Gen-Z non cerca solo funzionalità avanzate, ma anche l’appeal estetico e la reputazione dei brand al momento della decisione d’acquisto.

Identikit del consumatore digitale della Gen-Z

Il consumatore della Gen-Z è uomo nel 58,6% dei casi (vs il 41,4% delle ricerche che provengono da donne). L’utente Gen-Z è, inoltre, mobile-first: il 58% delle ricerche avviene tramite smartphone, rendendo fondamentale per le aziende ottimizzare le loro piattaforme per il mobile, mentre il 46,8% degli acquisti sono effettuati da desktop. La spesa media, che supera i 200 euro nel 54% dei casi, indica che questa generazione è disposta a spendere per acquistare prodotti di qualità, a patto di ottenere il miglior prezzo possibile. Le regioni più attive, come Lombardia e Lazio, riflettono aree con un forte potere d’acquisto e una penetrazione tecnologica elevata. Tuttavia, c’è ancora spazio per conquistare altre fasce di mercato, soprattutto puntando su esperienze d’acquisto sempre più personalizzate.

“La Generazione Z rappresenta una sfida e un’opportunità unica per il mondo dell’e-commerce. La nostra missione è continuare a innovare e adattare le nostre piattaforme per rispondere alle esigenze di questi giovani consumatori, sempre più attenti alla qualità, al prezzo e all’esperienza d’acquisto. Investiremo ulteriormente in strumenti e tecnologie che ci permettano di capire e anticipare i loro desideri, mantenendo al centro dell’attenzione l’utente e la sua esperienza” sottolinea Dario Rigamonti, CEO di 7Pixel S.r.l. “7Pixel S.r.l.