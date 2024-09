In Italia tornare a scuola costa in media 334 euro

Ormai ci siamo, manca pochissimo al fatidico suono della campanella che segna ufficialmente la fine delle vacanze e l’inizio di un nuovo anno. Per molte famiglie, la ricerca del materiale scolastico è già cominciata ma – tra diari nuovi, zaini e gli opportuni prodotti di cancelleria richiesti dai programmi didattici – tocca fare i conti con nuovi rincari che hanno colpito anche il comparto scuola, portando così i genitori a dover allocare budget più elevati o a cercare soluzioni alternative.

L’impatto dell’inflazione sul materiale scolastico, meno di 50 Eur il costo desiderato di uno zaino

Analizzando i prezzi medi[1] degli ultimi dodici mesi rispetto all’anno precedente, idealo – portale internazionale leader nella comparazione prezzi – segnala che quest’anno acquistare il diario costa il 14% in più rispetto al 2023, con un valore medio pari a 21 euro rispetto ai 19 dell’anno passato. Stesso discorso per il set pennarelli e colori che ha subito un incremento medio del 14%; seguito dalla categoria evidenziatori, con prezzi in rialzo del 12%. Seguono gli e-book reader il cui pezzo medio si attesta sui 249 euro contro i 229 del 2023, con un incremento del 9%.

In aumento anche gli zaini scuola, il cui costo medio ha visto un incremento del 4,5% passando da 113 a 118 euro. Nonostante il prezzo medio di quest’anno resti elevato, in base ai dati del portale, oltre il 28% degli utenti interessati punta a spendere meno di 50 euro, segnale che l’e-commerce resta la soluzione più gettonata per accedere alla fascia di prezzo desiderata e assicurarsi uno shopping all’insegna del risparmio.[2]

Aumentano le ricerche online del comparto scuola

A questo proposito, i dati di idealo mostrano come le piattaforme di comparazione online siano uno strumento molto quotato quando si tratta di acquistare il materiale scolastico. Secondo una recente analisi[3], nell’ultimo mese sono infatti aumentate del +79,5% le intenzioni di acquisto per zaini scuola, segnale che gli utenti puntano sempre più a reperire i prodotti desiderati su un canale come l’online, che offre loro un’ampia scelta di colori, modelli e marche con la possibilità di confrontare i prezzi tra i diversi shop, permettendo altresì di trovare l’offerta migliore. Per quanto riguarda il modello, quello di spicco resta lo zaino tradizionale con il 61,5% di preferenze rispetto al totale della categoria, seguito dal trolley che ha ottenuto invece il 15%, e dal set coordinato zaino-astuccio che ha visto invece l’8% delle preferenze.

Inoltre, il portale evidenzia che anche la ricerca di scarpe bambini e e-book reader passa dall’online con aumenti rispettivamente del +50% e + 36,5% solo nell’ultimo mese.

Set per la scuola: l’Italia prima sul podio dei paesi più cari, i prezzi migliori in Germania

Tornare sui banchi significa a tutti gli effetti una spesa per la famiglia, che ogni anno si trova a dover destinare un budget sempre più significativo a causa dell’inflazione. Ma non siamo gli unici, il nostro paese è di fatto in buona compagnia.

Un confronto cross-country effettuato da idealo rivela che in Italia tornare a scuola costa in media 334 euro. Al netto del costo dei libri, ad avere il peso maggiore è senza dubbio il costo medio di astucci e cancelleria che supera persino i principali paesi europei, aggirandosi intorno ai 166 euro [4]. Per quanto riguarda il costo medio del rientro in aula, al secondo posto spicca poi la Francia con circa 320 euro, seguita da Spagna (310 euro), Austria (309 euro) e Germania (307 euro).[5]

Destagionalizzare gli acquisti e utilizzare la comparazione prezzi per risparmiare

In uno scenario contrassegnato da inflazione e rincari, diventa sempre più fondamentale affidarsi alle piattaforme di comparazione prezzi, soprattutto al termine di periodi dispendiosi, come le vacanze… Un momento delicato dove risparmiare è prioritario per moltissime famiglie! Grazie alla sua vasta offerta e al pricing dinamico, idealo è la soluzione giusta per sopravvivere al back to school con un occhio al portafoglio. Ad esempio, chi sceglie di pianificare – destagionalizzando gli acquisti – può accedere a risparmi significativi: complice il tool dell’avviso di prezzo poi è possibile essere aggiornati sul costo degli articoli desiderati, e procedere all’acquisto nel momento più conveniente!

A questo proposito – confrontando i prezzi medi del periodo più caro dell’anno rispetto al periodo meno caro – idealo rivela che, se si anticipa il picco e si acquistano pennarelli e colori già in agosto, è possibile risparmiare circa il 18,5%. Non solo, per la categoria diari e agende il risparmio è invece del 13,5%, seguono gli evidenziatori (-12%) e le forbici (-10%).

In ottobre invece è il turno degli zaini scuola, in questo periodo infatti si può accedere a un risparmio massimo di circa il 9%. L’inizio della scuola significa anche la ripresa delle attività extra-scolastiche come lo sport e la palestra: in questo caso, su idealo si può trovare la categoria scarpe bambini al -8% rispetto al periodo più caro, se si sceglie di acquistare a gennaio. Infine, per i tablet il periodo migliore è aprile, mese in cui si può accedere a un risparmio massimo di circa l’8,5%.[6]

1 idealo ha analizzato i prezzi annuali sul proprio portale italiano, in particolare quelli relativi a 40 articoli legati al comparto scuola. Periodo: da agosto 2023 a luglio 2024, messo a confronto con i dodici mesi precedenti.

2 idealo ha analizzato la fascia di prezzo più desiderata sul proprio portale italiano per la categoria Zaini scuola. Periodo: agosto 2024. In dettaglio: 0-25€ (15,7% delle intenzioni di acquisto), 26-50€ (28,2%), 51-75€ (27,2%), 76-100€ (13,3%), 101-125€ (7,1%), oltre 125€ (8,5%).

3 idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale italiano, in particolare quelle relative a 40 articoli legati al comparto scuola. Periodo: dal 26 luglio al 23 agosto 2024 messo a confronto con quello compreso tra il 26 giugno e il 25 luglio 2024.

4 idealo ha analizzato i prezzi medi sul proprio portale italiano, in particolare quelli per il kit scuola (Zaini scuola, Diari & Agende, Astucci, Calcolatrici, Cancelleria). Periodo: 1-27 agosto 2024. Cancellaria = Cartelline, Compassi, Evidenziatori & marcatori, Forbici da carta, Matita & portamine, Penna a sfera, Pennarelli e colori, Quaderni, Righelli, Squadre & Goniometri.

5 idealo ha analizzato i prezzi medi sul proprio portale internazionale (Regno Unito escluso), in particolare quelli per il kit scuola. Periodo: 1-27 agosto 2024. Kit scuola = Zaini scuola, Diari & Agende, Astucci, Calcolatrici, Cancelleria.

6 idealo ha analizzato il risparmio massimo medio possibile sul proprio portale italiano, in particolare quello relativo a 40 articoli legati al comparto scuola. Periodo: da agosto 2023 a luglio 2024. Per ogni categoria, il mese più vantaggioso è stato messo a confronto con quello più caro.