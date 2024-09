Back to school, aumento medio dei prezzi del 6,6%

Secondo il monitoraggio effettuato dall’Osservatorio nazionale Federconsumatori, i prezzi per il ‘back to school’ hanno subito un aumento medio del 6,6% rispetto allo scorso anno (considerando GDO, cartolibrerie e segmento online), con una spesa complessiva per materiali e ricambi scolastici di circa 647 euro per alunno.

La stagione del back to school 2024, però, sta mostrando una crescente tendenza verso la ricerca e l’acquisto di materiali scolastici online. Non solo, grazie ai dati di Trovaprezzi.it, emergono trend significativi che mostrano come il caro scuola sia attenuato nel comparto online.

Crescita di ricerche online

Su Trovaprezzi.it, nel 2024 emerge un notevole aumento di interesse per il materiale scolastico che ha portato una conseguente crescita di ricerche online.

Per quanto riguarda gli zaini, infatti, le ricerche sono cresciute del 109% a luglio e del 110% ad agosto (rispetto all’anno precedente); ancora più elevato, invece, è l’interesse per i manuali e i dizionari: +416% a luglio e +463% ad agosto di ricerche rispetto allo scorso anno. Anche la cancelleria è molto gettonata sul web, con un aumento di ricerche del 73% a luglio e del 95% ad agosto.

Questi dati evidenziano un cambiamento significativo nelle abitudini dei consumatori, che si spingono sempre di più verso l’acquisto di prodotti scolastici tramite i canali online riflettendo anche la crescente fiducia nella comparazione dei prezzi.

Calo dei prezzi

Oltre all’aumento di ricerche, a luglio e ad agosto 2024 su Trovaprezzi.it è emerso anche un netto calo dei prezzi medi rispetto all’anno precedente.

Gli zaini hanno avuto una leggera riduzione del prezzo medio del 6% a luglio e del 7% ad agosto, indice anche di una maggiore competitività tra i fornitori e di un’offerta più ampia di modelli.

Il prezzo medio si è ridotto anche nella categoria Manuali e Dizionari con -18% a luglio e -27% ad agosto, allo stesso modo anche nella categoria dedicata alla scuola e alla cancelleria il calo dei prezzi è stato degno di nota (-32% a luglio e -8% ad agosto).

Curiosità

Tra gli zaini più ricercati nel 2024 su Trovaprezzi.it troviamo:

-Borealis di The North Face, famoso per la sua durabilità e capienza, è ideale per studenti che necessitano di uno spazio ampio e una costruzione resistente per trasportare libri e materiali scolastici.

-Zaini Eastpak, una varietà di tipologie dal design versatile e moderno, apprezzati per la loro praticità e stile. Sono spesso scelti per la loro robustezza e comfort. In particolare, è molto apprezzato il Pinnacle di Eastpak, noto per la sua grande capacità e la doppia tasca frontale.

-Trolley Scuola di Seven, progettato per studenti che preferiscono un’opzione più comoda per trasportare il materiale scolastico. Grazie a ruote e manico estensibile, è ideale per alleggerire il carico.

-Zaini sottovuoto, basati su una tecnologia di compressione per ridurre il volume del contenuto, rendendoli ideali per coloro che desiderano ottimizzare lo spazio.

Gli studenti sembrano focalizzarsi sempre di più su caratteristiche come maggiore capienza e minor peso, riuscendo a rispondere a esigenze pratiche e di comodità per il ritorno a scuola.

In netta controtendenza, la Collezione Scuola Chiara Ferragni ha visto una significativa diminuzione dell’interesse medio, segnando un calo dell’89% nel periodo luglio-agosto 2024 rispetto all’anno precedente.

“Siamo lieti di osservare come il canale online continui a crescere in termini di volumi di vendita, dimostrando che la convenienza e la possibilità di confrontare i prezzi in tempo reale sono elementi sempre più apprezzati dai consumatori, specialmente per l’acquisto di libri e materiali scolastici. Questo trend conferma il ruolo fondamentale di piattaforme come Trovaprezzi.it nel supportare le famiglie italiane nella ricerca delle migliori offerte, in un periodo di crescenti pressioni economiche.

Interessante anche il calo dell’interesse dell’89% verso i prodotti della linea scuola Chiara Ferragni, un chiaro segnale di quanto l’opinione pubblica e le vicende personali possano influenzare rapidamente le dinamiche di mercato. È un’ulteriore dimostrazione di quanto il mercato online sia reattivo e attento ai cambiamenti del contesto sociale e mediatico” conclude Dario Rigamonti, CEO di 7Pixel S.r.l.