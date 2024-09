Gli articoli sportivi più ricercati online

Settembre è sinonimo di rientro in città e di ripresa della routine ma, per non perdere la carica e la positività guadagnate durante le vacanze estive, gli italiani si apprestano ad un back to normality che si prefigura ricco di sport e attività fisica. Dei molteplici vantaggi di una vita attiva si parla spesso e proprio in queste settimane è stato presentato un disegno di legge che mira a includere la pratica sportiva tra i costi detraibili fiscalmente, con l’obiettivo di incentivare le persone a prendersi cura del proprio benessere. Lo sport, dunque, sembra essere sempre nella mente degli italiani; a confermarlo i dati dell’Osservatorio Second Hand Economy condotto da BVA Doxa per Subito[1] secondo cui il valore generato dall’usato nella categoria Sport & Hobby in Italia nel 2023 è stato pari a 3,2 mld di €, di cui 1,3 mld di € online.

Con oltre 400.000 nuovi annunci e 80.000 visitatori ogni giorno (+5,2% rispetto al 2023) e 20 milioni di visite nei primi 6 mesi del 2024 (+4,5%) solo nella categoria Sport, Subito – piattaforma leader in Italia per comprare e vendere in modo sostenibile – si conferma l’alleato perfetto per chi ama lo sport in tutte le sue forme e discipline.

Dalle analisi sulle ricerche condotte dagli italiani all’interno della categoria Sport nei primi sei mesi del 2024, emerge che tra gli articoli sportivi più ricercati svetta il tapis roulant, oggetto che registra un +26% di ricerche rispetto allo stesso periodo nel 2023, ambito da tutti coloro che vogliono un alleato pratico per mantenersi in forma dedicandosi all’attività fisica sia in sessioni specifiche che durante i ritagli di tempo tra una call di lavoro e l’altra.

Oltre alla ricerca passepartout della parola palestra, nella Top 10 dei termini più ricercati spiccano: cyclette, panca, pesi e manubri a dimostrare il grande interesse per l’home fitness. Invece, per chi preferisce la sfida all’ultima rullata ed ha ampio spazio in casa o tra giardino e taverna, troviamo il calciobalilla che è salito al 3° posto (+43% vs al 2023) nella Top 20 delle parole più ricercate nella categoria Sports, confermandosi come oggetto di svago oltre che di aggregazione all’interno delle case degli italiani che continueranno a competere e a passar sotto in caso di sconfitte!

Tra le altre tendenze che quest’anno si confermano a gran voce troviamo le discipline olistiche che coniugano attività fisica con un concetto più ampio di benessere. In 21° posizione, troviamo la disciplina più zen e orientata alla dimensione meditativa, ovvero lo yoga che in questi primi sei mesi ha scalato la classifica con un +88% rispetto allo scorso anno. Per rimanere in tema di attività sportive che richiedono grande preparazione e concentrazione, ma che devono essere svolte necessariamente outdoor, su Subito crescono le ricerche di keywords come sub (+68% vs 2023) e pesca, al 9° posto della classifica per numero di ricerche.

Il periodo di rientro dalle vacanze estive rappresenta un momento caldo non solo per chi già pratica un’attività sportiva e ritorna a seguire corsi in piscina, palestra o ad allenarsi a casa, ma anche il momento perfetto per i neofiti che vogliono avvicinarsi ad una nuova disciplina, per rimettersi in forma, sfogare le tensioni o semplicemente stare meglio con sé stessi. Il Padel ha raccolto negli ultimi anni stormi di seguaci, a dimostrarlo non è solo il buzz mediatico intorno a questo sport di super tendenza, ma anche l’ulteriore assestamento delle ricerche sulla piattaforma che lo vedono posizionato all’11° posto nella Top 20 delle parole più cercate nel primo semestre 2024; di contro – sicuramente grazie ai successi ottenuti in ambito competitivo dai grandi campioni italiani, uno su tutti, il numero 1 al mondo Jannik Sinner – il tennis è in un momento di fortissimo hype anche tra gli amanti della second hand, tanto da registrare in soli sei mesi un aumento delle ricerche del +57% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Sembrerebbe, quindi, che gli italiani tutto siano fuorché pigroni, anzi, dall’analisi emerge un forte interesse verso l’attività fisica ma anche verso gli hobby e i passatempi, tra i più svariati, passioni che grazie alla second hand possono sbocciare o trovare finalmente spazio.

* * *

[1] Osservatorio Second Hand Economy 2023 condotto da BVA Doxa per Subito a marzo 2024 su un campione rappresentativo della popolazione italiana attraverso 2.003 interviste CATI (Computer aided telephone Interviews) + CAWI (Computer assisted web interviewing)