A Milano è arrivato lo Spritz to go

Il 29 agosto Park Hyatt Milano ha inaugurato “Spritz Mi”, la prima spritzeria che porta la freschezza e il gusto inconfondibile dello Spritz direttamente nelle mani di coloro che vorranno concedersi un momento di freschezza e colore. È possibile scegliere di vivere l’esperienza aperitivo sul posto, in hotel, oppure optare per un comodo take away. Il packaging rende la bevanda compagna ideale per una passeggiata per le vie di Milano. Un’opportunità in più per apprezzare e vivere il tempo libero, offrendo una modalità di consumo pratica e di qualità.

Quella dello Spritz to go è un’idea semplice ma accattivante: rendere l’iconico drink disponibile fuori dai tradizionali contesti “seduti”, permettendo di gustarlo ovunque e in qualsiasi momento in giro per la città, ammirando i palazzi storici di Milano o le vetrine tra le vie dello shopping milanese. Spritz Mi propone, oltre allo Spritz originale, composto da Aperol, Prosecco e Soda, la combinazione classica amata da tutti, anche una versione esclusiva: lo Spritz realizzato con “The Bitter The Better”, nelle varianti Saffron o Cascarilla. Il Saffron arricchito con lo zafferano, omaggia la città di Milano che dal 2003 ospita l’hotel (che ha festeggiato i suoi primi 20 anni di attività) e il suo piatto simbolo, il risotto allo zafferano. La variante Cascarilla aggiunge una nota piacevolmente piccante e un sentore erbaceo e fresco. Il ghiaccio utilizzato è in cubetti (Hoshizaki), che garantisce una freschezza impeccabile ad ogni sorso.

La spritzeria sarà riconoscibile grazie ad un’insegna esterna dedicata e visibile al lato del Dehors del Mio Lab, il cocktail bar dell’hotel. La grafica di Spritz Mi è molto colorata e richiama, con un design a caleidoscopio, alcuni edifici iconici di Milano, come la Torre Velasca o l’Arco della Pace, per sottolineare il legame tra la città ed il celebre cocktail.

Per chi preferisce gustare il proprio Spritz all’interno del Mio Lab, il drink sarà servito nel calice con stelo. Ogni dettaglio, dal bicchiere alla presentazione, è pensato per offrire un’esperienza di alta qualità, in sintonia con l’ambiente.

Immerso nel centro storico di Milano, di fronte alla Galleria Vittorio Emanuele II, Mio Lab è uno dei cocktail bar più conosciuti in città, famoso per l’arte e la tradizione della Mixology oltre che per la sua atmosfera vibrante.

Mio Lab rimane quindi un punto di riferimento per gli amanti dello Spritz e gli appassionati di cocktail, che siano milanesi in cerca di una pausa rinfrescante o turisti desiderosi di provare un’icona dell’aperitivo italiano. Spritz Mi li accompagnerà con stile, colore e praticità alla scoperta di un classico della tradizione milanese, con un tocco di originalità.