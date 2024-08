Wallapop: gli oggetti di tendenza di questa estate

Quando si prepara la valigia per le vacanze estive ci sono degli oggetti che sono indispensabili, qualunque sia la destinazione. Non sempre però si tratta di articoli che si hanno già a casa, anzi spesso si tende a cercare e ad acquistare accessori per l’estate proprio prima di partire, non solo per necessità ma anche perché sono di tendenza e perché magari sono stati indossati o utilizzati da celebrities.

Wallapop – piattaforma leader nella compravendita di prodotti second-hand, che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile, rivela quali oggetti hanno suscitato il maggior interesse tra gli italiani questa estate evidenziando quali sono stati gli articoli trend setter della stagione.

LA MASCHERA INTEGRALE PER LO SNORKELING SI CONFERMA UN MUST HAVE

Disponibile da ormai diversi anni, la maschera integrale per lo snorkeling poteva sembrare un oggetto che con il tempo avrebbe esaurito l’interesse degli italiani, ma non è così: anche nel 2024 si conferma indispensabile per gli amanti del mare che vogliono scoprirne i fondali mentre nuotano. Lo dimostrano i dati di Wallapop, che nel mese di luglio ha registrato un incremento del 250% di ricerche legate a questo articolo rispetto al mese precedente.

A suscitare l’attenzione degli italiani per questo tipo di maschera è proprio la sua forma innovativa: grazie alla sua conformazione offre un campo visivo più ampio rispetto alle maschere tradizionali e il boccaglio integrato facilita l’esperienza di snorkeling rendendola ancora più piacevole.

L’IMPAREGGIABILE COMODITÀ DI UN FRIGORIFERO PORTATILE

Un altro oggetto di tendenza di questa estate individuato da Wallapop è il frigorifero portatile, le cui ricerche sulla piattaforma sono aumentate del 105% nel mese di giugno rispetto al mese precedente. Il crescente interesse degli italiani per questo oggetto evidenzia la necessità di avere sempre con sé cibo e bevande fresche per evitare di soffrire troppo il caldo torrido tipico della stagione estiva: un frigorifero portatile dalle dimensioni ridotte e con la possibilità di essere alimentato anche quando in movimento può essere stata la soluzione ideale sia per coloro che hanno passato giornate di relax in spiaggia, sia per chi invece ha optato per una vacanza più dinamica in van o in camper.

MAI PIÙ SENZA: TENDA DA SPIAGGIA E OCCHIALI DA SOLE RAY-BAN STORIES

Tra gli accessori da spiaggia che non potevano mancare nella valigia degli italiani questa estate ci sono stati anche i Ray-Ban Stories, le cui ricerche su Wallapop hanno registrato un aumento del 36% ad di agosto rispetto al mese precedente. È innegabile che oggi più che mai l’attenzione per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale sia molto alta, soprattutto se viene applicata agli oggetti di uso quotidiano: è quello che hanno fatto Ray-Ban e Meta, presentando un iconico modello di occhiali da sole dotato appunto di intelligenza artificiale che in occasione di questa estate si è aggiornato, suscitando l’interesse di molti. Questo accessorio non dona solo un tocco di stile ma consente a chi lo indossa di usufruire di alcune funzionalità tipicamente associate allo smartphone senza che sia necessario utilizzarlo.

Quest’estate Wallapop ha registrato un incremento di ricerche simile anche per le tende da spiaggia (+32% a giugno rispetto al mese precedente), che in questi mesi di vacanza hanno popolato le distese di sabbia più gettonate affiancando i più classici ombrelloni. Rispetto a questi, le tende da spiaggia sono diventate una tendenza grazie alla loro praticità: possono infatti essere montate anche dove ci sono rocce e sassi, non rischiano di volare via in presenza di forte vento e, inoltre, si installano e tolgono molto facilmente, occupando anche meno spazio di un ombrellone.

Con la fine delle vacanze, si avvicina il momento di disfare le valigie e riordinare gli articoli acquistati per la pausa estiva appena trascorsa, che potrebbero non servire più e anzi occupare spazio prezioso in casa. Una soluzione per liberarsi di questi oggetti è metterli in vendita su Wallapop: trovando un acquirente potranno così essere utili a coloro che ancora devono andare in vacanza e allo stesso tempo è possibile guadagnare qualche soldo extra che potrà essere investito negli oggetti di tendenza dei prossimi mesi.