Mialano, al via “Racconti d’autunno”

Atelier Teatro presenta “Racconti d’autunno” la sessione autunnale del festival di teatro popolare “Le mille e una piazza 2024”, sostenuta dal Comune di Milano all’interno del palinsesto Milano è Viva nei quartieri 2024 e realizzata con il contributo di Fondazione Cariplo nell’ambito del bando Sottocasa 2023.

Il festival, giunto quest’anno alla sua quinta edizione, visiterà i 9 Municipi della città di Milano dal 6 settembre al 31 ottobre 2024, con spettacoli gratuiti adatti a un pubblico di tutte le età e concerti dal vivo.

L’obiettivo di questa quinta edizione è di consolidare e ampliare l’impatto della proposta culturale sui luoghi di aggregazione spontanea della città quali piazze, giardini urbani e parchi, mercati comunali e biblioteche delle periferie. La proposta di spettacoli nei diversi quartieri della città è da intendersi come un processo di valorizzazione dei territori e di consolidamento della funzione di scambio e condivisione sociale degli spazi pubblici. Nel corso delle prime quattro edizioni, il festival “Le mille e una piazza” ha portato oltre 140 spettacoli di teatro popolare gratuiti nei quartieri di Milano e ha visto crescere di anno in anno il numero e l’entusiasmo degli spettatori. Il progetto si è consolidato negli anni come aggregatore sociale sviluppando la capacità di rispondere in modo capillare alle richieste d’intervento delle associazioni di territorio, dei comitati di cittadinanza attiva, dei municipi e degli enti locali.

La nuova sessione prevede 39 appuntamenti che coinvolgeranno il pubblico con le grandi storie della letteratura, della Storia e del Teatro moderni. Oltre 30 spettacoli teatrali a cui si affiancheranno numerosi eventi speciali come 4 concerti: “Musiche e danze dell’Africa occidentale” di Djembappel e Siradoncse (sabato 28 settembre ore 18.45), “Il sentimento popolare” di Camilla Barbarito (sabato 28 settembre ore 20.30), “Canti sacri del Mediterraneo” del gruppo Le tre sorelle (sabato 5 ottobre ore 21.00) e infine “Quasi 1500… Musica profana del primo Rinascimento” di Atti Soavi (domenica 20 ottobre ore 18.30). In programmazione (venerdì 18 ottobre ore 21.00) anche “Elfi ribelli – Racconti senza zucchero” della Compagnia Tuc Teatro (Venezia), spettacolo vincitore della competizione teatrale “L’arena di Cyrano 2024 – Premio Le mille e una piazza” in memoria di Eugenio Allegri, e a inaugurare la sessione autunnale (venerdì 6 settembre dalle 9.00 alle 17.00) il progetto Esplorastorie – Una giornata tra teatro e quartiere di Atelier Teatro e O.D.A. Officina Delle Arti di Centro Asteria. Chiudono le ospitalità di questa sessione (sabato 26 ottobre ore 16.30) il gruppo “Panta Rei” (Vicenza) con lo spettacolo “Furiosamente Orlando” e lo “Storico spettacolo” del “Gruppo sbandieratori Gioco dell’oca città di Mortara” che accompagnerà con giochi di bandiera (domenica 20 ottobre alle ore 10.30 e 16.30) la prima nazionale dello spettacolo “Leonardo: da Vinci a Milano” della compagnia Atelier Teatro, scritto e diretto dal maestro Carlo Boso.

Durante la sessione autunnale spazio alla formazione attoriale con il seminario internazionale di recitazione condotto dal Maestro Carlo Boso che quest’anno si concentrerà sulla maschera di Meneghino e che vedrà una restituzione aperta al pubblico (domenica 27 alle 11.00 e alle 16.00) in Piazza dei Mercanti.

“Le mille e una piazza 2024 – Racconti d’autunno” è un progetto di Atelier Teatro inserito nel palinsesto di Milano è Viva nei quartieri 2024, realizzato grazie alla collaborazione con le associazioni di territorio Argòmm Teatro, Vivi 5 Square, Pacta dei Teatri, A cielo aperto – Associazione genitori Benedetto Marcello, Associazione Benedetto Marcello, Seicasati – Benedetto Marcello, Amici della Leonardo, L’impronta, Aiutility, Refettorio Ambrosiano, Centro Asteria, Atir Teatro, La Città del Sole Amici del Parco Trotter ODV, Fucine Vulcano APS, Comitato Popolare del Casoretto, MAMU Cultura Musicale Aps, Cooperativa Edificatrice Ortica, Nolo4Kids, CISTA’ , ZeroCinque, Sezione ANPI Martiri Di Lambrate – Ortica, Associazione Genitori Istituto Comprensivo Statale Elsa Morante , Sun Strac, Occupiamoci di Via Gola, Parrocchia S. Maria Bianca della Misericordia, Associazione Salviamo Benedetto Marcello, Associazione OrMe Ortica Memoria Ets, Associazione Genitori Gentilino, Vivirubattino.

Atelier Teatro si avvale della collaborazione di una fitta rete di compagnie di teatro popolare e dell’A.I.D.A.S. (Académie Internationale Des Arts du Spectacle) di Versailles, diretta dal Maestro Carlo Boso, che conferisce alla proposta un respiro internazionale.

“Le mille e una piazza” risponde anche con questa nuova edizione all’esigenza di presidi culturali diffusi nelle periferie, in armonia con la riqualificazione territoriale e la lotta al degrado urbano. Il progetto mira inoltre alla costituzione di un circuito che colleghi trasversalmente i territori delle periferie milanesi. L’obiettivo di Atelier Teatro è da sempre quello di diffondere una cultura teatrale alla portata di tutti con l’attenzione alle finalità sociali portando lo spettacolo dal vivo ai quartieri e ai cittadini con minor accesso alle proposte culturali.