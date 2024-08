Giornata Mondiale del Cane, le tendenze di acquisto

La Giornata Mondiale del Cane, celebrata il 26 agosto, è un’occasione per riconoscere l’importanza dei cani nella nostra vita quotidiana e per promuovere il loro benessere. Il cane non è solo un animale domestico, ma è un vero compagno di vita fedele in grado di donare gioia e supporto (sia fisico che mentale). La ricorrenza è stata istituita nel 2004 su iniziativa di un’attivista americana (Colleen Paige): il giorno non è stato scelto a caso ma coincide con la prima adozione che Paige fece all’età di soli 10 anni.

In questo contesto, in cui i cani sono sempre più alleati dell’uomo a 360 gradi, l’e-commerce diventa un mercato sempre più cruciale per l’economia italiana anche per quanto riguarda il settore dei prodotti per animali domestici.

Nei primi sette mesi del 2024, su Trovaprezzi.it sono state oltre 2milioni e 600mila le ricerche complessive legate ai prodotti per animali, un dato che segue le oltre 4milioni e 200mila del 2023. Questi numeri confermano come gli acquisti online siano ormai una prassi consolidata nella nostra quotidianità, anche quando si tratta della cura dei nostri amici a quattro zampe.

Le tendenze di ricerca online

I prodotti più ricercati online sono gli alimenti: nella categoria Alimenti per Cani e Gatti, infatti, sono state oltre 1milione e 200mila le ricerche da gennaio ad oggi. Questo dato evidenzia come i proprietari siano ormai abituati ad acquistare cibo per i loro animali tramite canali online, sia per comodità essendo un acquisto periodico che per risparmiare il più possibile rispetto agli store fisici.

Anche gli articoli veterinari, con oltre 1 milione di ricerche nel 2024, sono prodotti interessanti per i consumatori online. Gli utenti, infatti, cercano di risparmiare il più possibile al momento dell’acquisto di antiparassitari, integratori e detergenti e tutto quanto necessario per il benessere del loro fidato amico.

Gli accessori e i giochi per cani e gatti si posizionano al terzo posto, con oltre 250mila ricerche dall’inizio dell’anno. Sebbene rappresentino una fetta meno significativa del mercato, l’interesse per questi prodotti è in netta crescita.

La preferenza per i cani

Dall’analisi effettuata sui prodotti più ricercati negli ultimi mesi su Trovaprezzi.it, emerge una prevalenza netta a favore dei cani rispetto ai gatti. In particolare, nella categoria Abbigliamento per Cani e Gatti, le prime 20 ricerche sono tutte occupate da articoli per cani, con una particolare predilezione per calzini e cappottini impermeabili.

Per quanto riguarda le top ricerche in Articoli per Veterinaria, 17 su 20 prodotti sono specifici per il benessere canino e sono principalmente integratori e collari antiparassitari. Medesimo scenario anche per gli alimenti, dove 18 dei prodotti più ricercati in categoria sono per i cani e solo 2 per i gatti.

Curiosità: chi si occupa maggiormente degli animali domestici?

Secondo Trovaprezzi.it, in oltre il 60% dei casi, sono le donne, generalmente tra i 35 e i 44 anni, a occuparsi degli animali domestici in casa. La Lombardia si distingue come la regione più amica degli animali, con oltre il 33% delle ricerche in ambito pet, seguita – a netta distanza – da Lazio ed Emilia-Romagna.