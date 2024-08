Il Gaming e l’Economia Circolare

L’e-Sport sta per fare il suo ingresso ufficiale nel mondo olimpico, con il recente annuncio delle prime Olimpiadi dedicate a questa disciplina a partire dal 2025. Mentre gli atleti si allenano per la competizione, Wallapop invita gli appassionati di gaming italiani a scoprire un nuovo modo di vivere la loro passione: sostenibile ed economico. Seppur ancora poco esplorato, il mercato dell’usato nel gaming italiano nasconde un enorme potenziale per investimenti intelligenti e contribuire a un futuro più verde.

Gli Italiani e il gaming: Un’abitudine sempre più diffusa

Il mondo dei videogiochi ha conquistato una parte significativa del tempo libero degli italiani, con un’adesione che riflette la crescente centralità di questa forma di intrattenimento. In media, secondo gli ultimi dati raccolti da Statista, gli italiani dedicano circa 6,4 ore a settimana ai videogiochi, un dato che rivela non solo l’entusiasmo ma anche l’integrazione profonda del gaming nella vita quotidiana.

Esplorando i dettagli, emerge che il 40% degli italiani si immerge nei videogiochi per un intervallo di 1-5 ore settimanali, mentre il 27% dedica dalle 6 alle 10 ore a questa attività. Un 14% più appassionato si spinge tra le 11 e le 14 ore, e il 7% supera le 20 ore settimanali, sottolineando una dedizione quasi totale. Al contrario, l’11% degli italiani gioca meno di un’ora a settimana, suggerendo che il gaming può essere vissuto in modi molto diversi.

Roma vs. Milano: Le due capitali del gaming in Italia

L’analisi dei videogiochi e delle console più popolari in Italia realizzata da Wallapop mette in luce una vibrante competizione tra Roma e Milano nella scena del gaming italiano. Tra le 50 città analizzate, queste due città dominano la classifica italiana per quanto riguarda il numero di ricerche mensili riguardanti videogiochi e console, per tutti i titoli presi in considerazione dall’analisi di Wallapop. Milano registra un impressionante volume di ricerche mensili di 136730, superando Roma, che si ferma a 103460. Al terzo gradino del podio troviamo, con ampio distacco, Napoli in cui le ricerche mensili legate a videogiochi e console sono 36780.

Investimenti intelligenti: Quanto si può guadagnare e risparmiare dalla compravendita di videogiochi e console usati

Il mercato dei videogiochi usati offre opportunità uniche sia per risparmiare che per guadagnare, grazie alle variazioni di valore dei titoli nel tempo. Analizzando i dati sul valore dei videogiochi nostalgici, Wallapop identifica come le fluttuazioni di prezzo possano influire positivamente sulle finanze personali degli italiani, sia attraverso guadagni da rivendita che risparmi sugli acquisti.

Con l’aumento dell’interesse per i titoli retro, alcuni videogiochi del passato hanno visto incrementi di valore straordinari. I dati messi a disposizione da Wallapop mostrano come giochi ben conservati, in particolare quelli rari o con edizioni limitate, possono aumentare di valore anche di oltre cinque volte rispetto al prezzo di lancio, offrendo margini di profitto molto allettanti per chi ha giochi vintage in buone condizioni, che possono arrivare fino anche a quasi 600 euro per un singolo videogioco.

D’altro canto, il mercato dell’usato presenta anche la possibilità di risparmiare su acquisti di giochi che hanno visto una notevole svalutazione. Alcuni titoli, soprattutto quelli che non sono più in alta richiesta o che sono stati prodotti in massa, possono essere trovati a prezzi molto ridotti rispetto al loro costo iniziale. Questa svalutazione crea occasioni uniche per acquistare giochi storici a prezzi medi molto bassi, con un risparmio che può arrivare fino al 92% rispetto al prezzo di lancio originale di un videogioco.

Sostenibilità ed economia circolare nel gaming: l’importanza del mercato dell’usato

Se da un lato il gaming rappresenta un’industria in forte espansione e un’importante forma di intrattenimento per gli italiani e non solo, dall’altro lato la produzione di videogiochi e console comporta un significativo impatto ambientale.

L’estrazione delle materie prime necessarie, come i metalli rari, spesso avviene in condizioni di sfruttamento. Inoltre, anche il processo di produzione stesso è estremamente inquinante, con emissioni di gas serra ingenti. Ad esempio, uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Cambridge ha rilevato che vengono emesse 89 kg di carbonio nella produzione e nel trasporto di ogni PlayStation 4, l’equivalente delle emissioni di un’auto a benzina che percorre 367 chilometri.

In questo contesto di crescente preoccupazione dell’impatto ambientale di un mondo in forte espansione come quello del gaming, il mercato di videogiochi e console usati rappresenta un’opportunità unica per chi desidera acquistare e vendere videogiochi ad ottimi prezzi, andando allo stesso tempo a compiere una scelta più sostenibile.