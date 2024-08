Giornata mondiale della fotografia: i dati

Il 19 agosto,è stata celebrata la Giornata Mondiale della Fotografia, una ricorrenza dedicata a tutti gli appassionati di fotografia, dai professionisti agli amatori. Questa giornata onora la bellezza e l’importanza della fotografia nel catturare momenti e storie di vita in tutto il mondo. Sin dall’invenzione del dagherrotipo nel 1837, la fotografia ha rivoluzionato il modo in cui vediamo e ricordiamo il mondo, evolvendosi continuamente con l’avanzare della tecnologia.

Nonostante la crescente diffusione degli smartphone con fotocamere performanti, il mercato delle macchine fotografiche rimane comunque florido con una ampia gamma di prodotti proposti dai diversi brand del settore. Secondo Trovaprezzi.it, leader italiano nella comparazione prezzi, le ricerche di macchine fotografiche digitali sono aumentate complessivamente del 6% nel primo semestre del 2024 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La maggior crescita è stata registrata dal comparto mirrorless, con +20% di interesse rispetto all’anno scorso, mentre le compatte registrano un interesse stazionario, quasi in linea con quello del 2023. Quelle che segnano, invece, una decrescita significativa sono le reflex (-37% rispetto lo scorso anno) e soprattutto le fotocamere istantanee (-53%).

Ma quali sono le caratteristiche da tenere in considerazione prima di acquistare una macchina fotografica digitale? A questo proposito QualeScegliere.it ha realizzato una guida all’acquisto per orientare gli utenti nella scelta migliore per le proprie necessità e per fare una scelta ponderata.

Come scegliere la fotocamera digitale

Le fotocamere digitali si differenziano tra loro per dimensioni, presenza di controlli manuali, qualità dell’immagine e, infine, per prezzo. Ad esempio, le fotocamere digitali compatte hanno la lente fissa, per cui non è prevista la possibilità di cambiare obiettivo. Le fotocamere mirrorless, invece, sono quelle che oggi vanno per la maggiore, nonostante siano più complesse tanto da essere utilizzate anche in ambito professionale. Le compatte bridge hanno uno zoom ottico superiore agli 8 ingrandimenti e, per questo, sono anche chiamate “superzoom” o “megazoom”. Le fotocamere digitali, inoltre, sono caratterizzate da un elevato livello di automazione e possiamo riconoscere tre categorizzazioni: automatica (il fotografo sceglie la modalità e la macchina fotografica modifica autonomamente le impostazioni a seconda della scena da immortalare), semiautomatica (hanno un numero di modalità ma il fotografo ha un certo margine su alcune impostazioni) e prevalentemente manuale (modelli di fascia alta per chi conosce già la tecnica fotografica).

Alcuni dettagli possono davvero fare la differenza, ecco quali:

Sensore: è il “sostituto” delle pellicole analogiche ed è su di esso che si “imprime” la luce. Più il sensore è grande e maggiore sarà la superficie che registra le informazioni, con conseguente maggior dettaglio, maggiore risoluzione, più sfumature e tonalità. La sensibilità del sensore è indicata in ISO mentre le tipologie di sensori più diffusi oggi sono CCD (tecnologia più anziana, di dimensioni più ingombranti ma con qualità migliore) e CMOS (minore consumo energetico ma qualità inferiore).

Obiettivo: la lunghezza focale rappresenta la lunghezza in millimetri dell’obiettivo e permette di effettuare la classificazione in ultra-wide, wide, standard, teleobiettivo, superzoom. La maggior parte delle fotocamere non ha una focale fissa ma uno zoom ottico che solitamente va da 8 a 16x (pochissimi modelli arrivano anche a 40x). Altro aspetto da valutare è l’apertura (indicato con un numero preceduto dalla lettera f), ovvero la dimensione della “pupilla” dell’obiettivo, che, proprio come la pupilla umana, si può allargare o restringere per meglio far fronte a condizioni di luminosità ambientale diverse. Infine, la velocità dell’otturatore completa la panoramica delle caratteristiche del sistema ottico di una fotocamera digitale.

Mirino e display: sono rilevanti non soltanto per una questione di praticità e comodità nell’uso, ma anche e soprattutto per il corretto inquadramento degli scatti. Il mirino può essere “live view” (ovvero coincide con il display), elettronico (un piccolo display LCD visualizzabile attraverso l’oculare, che mostra esattamente la stessa immagine che viene visualizzata sul display) oppure ottico (uno specchio posto prima del sensore devia il fascio luminoso verso i prismi del mirino, che permette quindi di vedere esattamente l’immagine che l’obiettivo inquadra).