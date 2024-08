Antiche Tradizioni Ayurvediche con Suraj Varma

In programma per tutto l’anno, il calendario di Visiting Practitioner all’hotel Six Senses Rome sta riscuotendo un grande successo e prevede, come prossimo appuntamento, Suraj Varma, rinomato esperto ayurvedico olistico e naturopata, che sarà in hotel dall’1 al 18 settembre.

Suraj Varma si è avvicinato all’energia curativa dell’Ayurveda grazie ad alcuni membri della sua famiglia, professionisti da molte generazioni provenienti dal Kerala (India). Suraj ha studiato approfonditamente la materia presso il prestigioso Ospedale Ayurvedico di Coimbatore, dove ha lavorato con alcuni dei migliori professionisti ayurvedici indiani. Con il crescere della sua reputazione, è stato assunto nel Regno Unito da E’Spa, azienda leader del settore, e successivamente dal dott. Mosaraf Ali, fondatore dell’Integrated Medical Centre di Londra. Suraj è poi diventato consulente terapista per il Blakes Hotel di Londra, per le pluripremiate spa del Chancery Court, del Chelsea Club e della Harley Street Clinic, e per Merchant Ivory, casa di produzione cinematografica vincitrice d’Oscar. Negli ultimi 27 anni Suraj ha esercitato la professione di ayurvedico olistico e naturopata come freelance. Oggi si concentra sui suoi clienti privati e lavora nelle spa di tutto il mondo.

Basato sui principi ayurvedici, questo trattamento tradizionale mira ad un totale relax e ad un rinnovato vigore. Il percorso include: esfoliazione del corpo, massaggio terapeutico ayurvedico nutriente (Brahmanam) e massaggio al viso energizzante.

• Detox & Immune Booster

Progettato per supportare la perdita di peso ed il ringiovanimento del corpo, questo trattamento di pulizia profonda e detox è una combinazione di scrub esfoliante e massaggio Marma personalizzato.

• Blissful Head Back Therapy

Questa antica terapia ayurvedica è profondamente rilassante ed aiuta ad alleviare le tensioni su spalle, collo, schiena e viso.

• Ayurveda Holistic Balancing

Con l’obiettivo di destressare mente e corpo, questo trattamento include uno scrub con olio alle erbe seguito da massaggio ayurvedico Abhyanga con pietre ed olio caldi, riflessologia e massaggio indiano alla testa.

Ogni trattamento include una consultazione ayurvedica gratuita di 15 minuti.