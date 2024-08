Festivalfilosofia: “manifestazione di interesse nazionale”

Disegno di legge ad hoc per il festivalfilosofia: al via l’iter per il riconoscimento come “manifestazione di interesse nazionale”

“Presentato in Senato un disegno di legge – con la prima firma della Senatrice modenese Enza Rando – per avviare l’iter parlamentare al fine di riconoscere ufficialmente al festival la sua rilevanza nazionale

“Il festivalfilosofia di Modena, Carpi e Sassuolo rappresenta un evento di grande rilevanza culturale, un momento importante nel Paese per la diffusione del pensiero filosofico e al dibattito pubblico su temi di rilevanza sociale e culturale”: sono parole della Senatrice modenese Enza Rando e le motivazioni che l’hanno portata a depositare un disegno di legge, insieme ai colleghi di gruppo della commissione Cultura e alle senatrici e senatori del Partito Democratico, per riconoscere l’evento come manifestazione di “interesse nazionale”.

“Si tratta di una proposta importante per valorizzare il lavoro svolto dal Consorzio organizzativo, capace nel corso degli anni di far diventare il festivalfilosofia un punto di riferimento nell’offerta culturale nazionale ed internazionale”, prosegue Enza Rando, prima firmataria del disegno di legge.

“Ringrazio la senatrice Rando e tutti i colleghi che hanno presentato questo disegno di legge. L’approvazione della proposta permetterà a una manifestazione così longeva e che ha saputo rinnovarsi nel tempo di progredire ulteriormente – sottolinea Massimo Mezzetti, Sindaco di Modena e Presidente dell’assemblea del Consorzio per il festivalfilosofia – Un titolo, quello di manifestazione di interesse nazionale, che aumenterà la qualità e l’autorevolezza di un Festival entrato a pieno titolo tra gli appuntamenti più attesi dell’anno”.