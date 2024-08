Caldo: boom di ricerche di condizionatori, ventagli e pinguini

Agosto si è presentato con un repentino innalzamento delle temperature: un’atmosfera che significa estate e vacanze, ma che porta con sé anche un gran caldo da sopportare. C’è chi tiene sempre con sé un ventaglio per farsi un po’ d’aria al bisogno e chi invece resiste solamente in luoghi con l’aria condizionata. Ognuno ha il suo metodo per rinfrescarsi e quest’anno gli italiani ne hanno cercati diversi!

Lo dimostrano i dati di Wallapop – piattaforma leader nella compravendita di prodotti second-hand, che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile – che ha recentemente riscontrato un incremento di ricerche legate agli oggetti che consentono di stare al fresco.

BOOM DI RICERCHE LEGATE AI CONDIZIONATORI

Nel mese di luglio la piattaforma ha registrato un incremento di ricerche legate ai condizionatori (+97%), segno che gli italiani si sono preparati ad affrontare la recente ondata di caldo anche nelle proprie case. La Lombardia è la regione in cui si sono concentrate la maggior parte delle ricerche, seguita da Lazio, Campania e Piemonte.

Altri oggetti che hanno riscosso un grande interesse nella penisola sono i pinguini, adatti per rinfrescare velocemente le stanze di casa, le cui ricerche su Wallapop sono aumentate del 65% nel mese di luglio.

LE SOLUZIONI PER RINFRESCARSI ANCHE IN VACANZA

Anche quando si è in vacanza bisogna pensare a metodi per combattere il caldo: i ventilatori portatili possono essere molto utili in queste occasioni. Oggetti di tendenza da qualche anno, sembra che saranno protagonisti anche di questa estate. Wallapop ha infatti registrato un incremento di ricerche di questi oggetti pari al 67%.

Non mancano le soluzioni anche per i meno tecnologici: lo scorso mese anche i ventagli hanno visto un incremento di ricerche su Wallapop (+64%). Comodi per essere tranquillamente trasportati in borsa o nel proprio zaino, all’interno della piattaforma è possibile trovare diverse tipologie di ventagli, dai colori sgargianti alle fantasie.

Per chi invece ha bisogno di una pausa dal sole quando si è in spiaggia, non può mancare l’ombrellone: la terza settimana di luglio su Wallapop c’è stato un picco di ricerche di questo oggetto (+36% rispetto alla settimana precedente).