Centri estivi gratuiti, convegni, eventi in piazza e un weekend a Parco Sempione con la possibilità di scoprire e praticare tanti e diversi sport gratuitamente: dall’ arrampicata all’atletica, dal curling al Kung Fu alla scherma. Dal 2 all’8 settembre a Milano torna l’Expo per lo Sport in un formato ancora più ampio per celebrare la 10a edizione della manifestazione.

Organizzata da DNA Sport Consulting con il contributo della Regione Lombardia e patrocinata da Comune di Milano, Coni, Sport e Salute, Ufficio Scolastico Territoriale di Milano e Gen26, progetto Education di Milano Cortina 2026, Expo per lo Sport comprende varie iniziative, tutte con una missione alla base: offrire a bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 5 ai 14 anni, insieme alle loro famiglie e alle federazioni e associazioni sportive, la possibilità di praticare sport, promuovendo uno stile di vita sano, all’insegna del rilancio dei valori sportivi, dell’inclusione, della socialità e della sostenibilità.

La festa a Parco Sempione

In una maxi area sportiva da 13mila metri quadrati allestita tra Parco Sempione, piazza Sempione e piazza del Cannone, sabato 7 e domenica 8 settembre, dalle 10:00 alle 19:00, ci saranno oltre 30 postazioni, gestite da enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni, dove i bambini under 14 potranno fare sport gratuitamente e assistere a un calendario ricco di gare, esibizioni e tornei.

La Summer School

L’appuntamento con i bambini milanesi (nati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2018) si svolgerà da lunedì 2 a venerdì 6 settembre: cinque giorni di Centro estivo gratuito a Milano (con un unico contributo di 15 euro per i costi di tesseramento e assicurazione). Due le sedi, l’Arena Civica con un turno mattutino e pomeridiano, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30, e il centro sportivo Bicocca Stadium dalle 8:30 alle 12:30.

Piazze aperte

Come per la scorsa edizione, che ha confermato l’importanza assunta da Expo per lo Sport nel panorama degli eventi sportivi a Milano con oltre 24mila presenze, la manifestazione non coinvolgerà soltanto il centro di Milano, ma si avvicinerà anche alle periferie, con l’obiettivo di coinvolgere i quartieri meno centrali e diffondere la pratica sportiva a più famiglie possibile sfruttando l’alto potenziale del progetto “Piazze Aperte” gestito e coordinato dal Comune di Milano. L’iniziativa è caratterizzata da attività pomeridiane multidisciplinari che si svolgeranno dal 2 al 6 settembre in 5 piazze, una ogni pomeriggio. Il progetto, rivolto ai bambini dai 3 ai 9 anni, mira a valorizzare lo spazio pubblico come luogo di aggregazione al centro dei quartieri, ad ampliare le aree pedonali e a promuovere forme sostenibili di mobilità a beneficio dell’ambiente e della qualità della vita in città. Le piazze coinvolte, dalle ore 16:00 alle 19:00, sono:

· Lunedì 2 settembre: Piazza via Toce (Municipio 9)

· Martedì 3 settembre: Piazza San Luigi (Municipio 4)

· Mercoledì 4 settembre: Piazza Sicilia (Municipio 7)

· Giovedì 5 settembre: via Graf (Municipio 8)

· Venerdì 6 settembre: Piazza Lavater (Municipio 3)

Fuori Expo

Expo per lo Sport conferma anche per il 2024 il suo “Fuori Expo”, un calendario di appuntamenti pomeridiani gratuiti in programma da lunedì 2 a venerdì 6 settembre. Dopo il successo dell’edizione 2023, sarà riproposta l’attività sportiva dedicata ai ragazzi e ragazze tra 15 e 20 anni che si svolgerà in alcuni centri sportivi dell’area metropolitana. Nel grande palinsesto dell’offerta sportiva, Expo per lo Sport mette in campo anche la sana competizione attraverso un Torneo di Basket 3 vs 3, gratuito e aperto ai giovani nati dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2008. Anche quest’anno, inoltre, sarà possibile partecipare a un convegno in collaborazione con le università meneghine e Fondazione Milano Cortina 2026; oggetto dell’incontro, in programma lunedì 2 settembre dalle 17:30 alle 19:30 presso la Centrale dell’Acqua di Milano in Piazza Diocleziano 5, saranno le Olimpiadi.

Passasport per la Ricerca

Fondazione Humanitas per la Ricerca si conferma anche quest’anno Charity partner di Expo per lo Sport e ripropone il progetto “Passasport per la Ricerca”: a fronte una donazione simbolica di 2€, in fase di prenotazione online o in loco, i partecipanti riceveranno un esclusivo passaporto cartaceo da riempire con tanti stickers che si otterranno mettendosi in gioco nelle diverse aree sportive e discipline all’interno dell’area Expo. Il percorso a tappe condurrà i giovani partecipanti fino allo stand di FHR, dove verrà dato in omaggio un bellissimo gadget, mentre la donazione sosterrà un progetto di ricerca che indaga la relazione tra l’attività fisica e il sonno nei bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni, con particolare attenzione alla presenza di disturbi del sonno, la regolarità del ritmo sonno-veglia e il benessere psicologico. A Parco Sempione, medici e ricercatori di Humanitas e Humanitas Medical Care porteranno inoltre una serie di attività e laboratori per tutta la famiglia, pensati per scoprire l’importanza del sonno e i benefici di un buon riposo e per permettere al pubblico di ogni età di cimentarsi in alcuni esperimenti, tra cui l’estrazione del DNA.