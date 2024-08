Cresce il mercato degli smartphone per anziani

L’utilizzo degli smartphone tra gli anziani è sempre più diffuso, per questo QualeScegliere.it ha condotto un’analisi approfondita per identificare i migliori dispositivi adatti a questa fascia di età. Oggi, possedere uno smartphone non è più limitato alle generazioni più giovani, ma c’è un numero sempre più significativo di anziani che abbraccia la tecnologia mobile.

Secondo QualeScegliere.it, gli smartphone per anziani hanno fatto registrare una crescita di interesse del 27% a giugno 2024 (rispetto al mese precedente), segnalando un’attenzione in aumento per dispositivi facili da utilizzare e che offrono funzionalità semplici. In dettaglio, i brand che offrono soluzioni pensate specificamente per questo target di utenti hanno ottenuto risultati particolarmente positivi a giugno 2024: Brondi (+42%), Doro (+32%), Panasonic (+25%) e Artfone (+20%) si distinguono per il loro adattamento alle esigenze degli utenti più anziani.

Sebbene l’acquisto di smartphone per anziani resti appannaggio di familiari e persone vicine agli anziani, è interessante notare come circa il 10% degli over 65 sceglie in prima persona lo smartphone a lui più congeniale. Il Nord sembra quello più incline all’acquisto di smartphone specificamente pensati per la terza età; infatti – a parte il secondo posto della regione Lazio – la regione più interessata è la Lombardia, seguita da Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte.

Ma quali sono le caratteristiche essenziali da tenere presenti quando si vuole acquistare uno smartphone per anziani?

I cellulari per anziani sono disponibili in diverse varianti: dai classici a quelli a conchiglia, fino ad arrivare ai modelli con funzionalità più elaborate come touchscreen e Whatsapp. Ecco le funzionalità più importanti per gli utenti della terza età da tenere a mente prima di un acquisto:

Tasto SOS salvavita: questo tasto, programmabile con i numeri preferiti da contattare in caso di emergenza, è cruciale per la sicurezza degli anziani. Spesso è posizionato sul retro del telefono e adotta lo stesso meccanismo di un tasto di chiamata rapida.

Tracciamento GPS: permette di localizzare il telefono in caso di smarrimento o emergenza, fornendo tranquillità ai familiari.

Tasti di Chiamata Rapida: la maggior parte dei modelli include tasti dedicati per chiamare rapidamente i contatti più frequenti, facilitando le chiamate in uscita.

Sensore di Caduta: una funzione importante di alcuni dispositivi è rappresentata dai sensori di caduta, in grado di rilevare incidenti e cadute avvisando così i contatti preimpostati.

Controllo Remoto: grazie a questa funzione i familiari possono gestire il telefono a distanza, garantendo un supporto immediato.

Facilità di Utilizzo e Videochiamate: Le interfacce semplificate e le videochiamate integrate migliorano la connettività degli anziani con familiari e caregiver, promuovendo un senso di inclusione e supporto.

Il consiglio di QualeScegliere.it

QualeScegliere.it raccomanda il Doro 8050 come la migliore scelta per gli anziani che vogliono un telefono avanzato touchscreen con display ampio e facile da usare. È dotato di accesso a YouTube e ad altre applicazioni utili, mentre la memoria è espandibile fino a 128 GB permettendo così di salvare più contenuti.

Per chi cerca il miglior rapporto qualità-prezzo, il Panasonic KX-TU446EXB a conchiglia si distingue per diverse caratteristiche pratiche. Questo telefono è adatto anche per gli anziani con problemi di udito e offre un tasto di emergenza con vivavoce programmabile per contattare rapidamente fino a cinque numeri importanti. È molto resistente (anche a cadute fino a 1,5 metri) ed è compatibile con app come SPID per una maggiore versatilità. Ha in dotazione una base di ricarica per una gestione comoda e sicura e un’ottima autonomia della batteria (600 ore in standby) in grado di soddisfare le esigenze quotidiane degli utenti senior.

“Con l’aumento della popolazione anziana e la crescente adozione della tecnologia mobile, la scelta di uno smartphone adatto diventa sempre più importante.” commenta Brando Preda – Product Manager di QualeScegliere.it. “Si tratta di un mercato che cresce anche grazie ai suoi prezzi contenuti: la grande maggioranza dei modelli, si attesta tra i 30 e gli 80 euro e raramente il prezzo supera i 100 euro. Le differenze di prezzo generalmente sono riconducibili alla qualità dei materiali e in parte alle funzionalità offerte. Se già i prezzi non sono esorbitanti, a giugno 2024 sono calati ulteriormente del 6% rispetto al mese precedente.” conclude Preda.

Contatti stampa