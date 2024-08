Amore: 5 consigli dell’esperta per i romantici d’estate

Uncuffing season? Non per tutti l’estate è stagione di amori fugaci, soprattutto per le nuove generazioni, che stanno sovvertendo molti stereotipi, inclusi quelli sui sentimenti e sulle relazioni. Guardando alla Gen Z, ad esempio, alcuni dati del Report DATE di Hinge, l’app di dating pensata per essere cancellata, dimostrano che la maggior parte dei dater di questa generazione è alla ricerca dell’amore, quello con la A maiuscola. Infatti, quasi 9 intervistati della Gen Z su 10 ne sono alla ricerca, e sono anche più ottimisti al riguardo dei Millennial, perché rispetto alla generazione precedente tendono a pensare maggiormente (+30%) che esista un’anima gemella per ognuno, e a vedere l’amore in modo idealistico (il 39% è più propenso a sostenerlo rispetto ai Millennial).

Il parere degli amici? per 8 giovani su 10 è un must nelle questioni di cuore

Nonostante le certezze sull’amore romantico, però, quando si tratta di scelte che riguardano appuntamenti e relazioni, la Gen Z non si sente così sicura nel prendere decisioni in solitaria. In particolare, alcuni dati di Hinge rivelano che l’80% degli utenti single della Gen Z afferma che è importante farsi consigliare dagli amici su chi frequentare, inoltre hanno il 30% di probabilità in più rispetto ai Millennial di sentirsi stressati qualora non dovessero riuscire a parlare con i loro amici riguardo a una decisione importante in materia. D’altra parte, emerge che il 74% dei single della Gen Z su Hinge afferma che vorrebbe essere più a suo agio nel prendere decisioni di questo tipo, senza chiedere il parere degli amici. Tra nuovi amori e storiche amicizie, l’estate potrebbe rivelarsi, inaspettatamente, il momento giusto per fare un “punto zero” sulla propria dating life e chiarirsi le idee per la ricerca di un* partner anche a lungo termine.

Ecco quindi 5 consigli di Logan Ury, Director of Relationship Science di Hinge, per passare dal match al primo appuntamento e oltre, schivando alcuni falsi miti e facendo tesoro, nel modo giusto, del parere degli amici.

Chiarezza prima di tutto, “Cosa cerchi?”: quando si parla di dating, avere le idee chiare sul tipo di relazione che si desidera e quindi dichiarare le proprie intenzioni sul profilo è molto utile. È infatti il momento giusto per mettere nero su bianco che cosa vuoi, che sia una relazione a lungo termine o una più occasionale. La dimostrazione? l’anno scorso, gli utenti di Hinge che hanno dichiarato le proprie intenzioni sul profilo hanno avuto il 79% di probabilità in più di fissare un appuntamento rispetto agli utenti che non le hanno inserite

Arriva l’appuntamento: sii curiosa, ma non giudicare. Una volta arrivata all’appuntamento, ricordati che entrambi siete lì per conoscervi. L’ideale è quindi stabilire un buon contatto visivo, usare un linguaggio del corpo positivo, ascoltare attivamente e, soprattutto, fare domande.

Non cercare la scintilla: spesso a un primo appuntamento si aspetta “la scintilla”, il segnale che sta andando tutto bene. Invece, sarebbe molto meglio osservare se avete conversato in modo piacevole, e se avete gli stessi valori. A volte la scintilla arriva dopo, perché ci vuole del tempo per farla scoccare. Inoltre, non c’è una tempistica standard per creare un legame con qualcuno, assicurati quindi di non fare paragoni con quello che succede agli altri.

Invece di inviare un messaggio, prima scrivilo e basta. E non chiedere agli amici un feedback prima di inviarlo. Tieni un diario invece di confessare ogni dettaglio dell’appuntamento al prossimo brunch. Impara ad essere in contatto con te stessa*, invece di affidare le tue decisioni agli altri.

Amici benvenuti, ma solo dopo qualche appuntamento. Gli amici sono esperti di te, ma non di appuntamenti. Una volta che hai scoperto di essere interessata a qualcuno, invitali a conoscere il tuo nuovo potenziale partner. Dopo l’appuntamento, però, invece di chiedergli “Cosa ne pensate?”, chiedi: “Come ti sono sembrata in sua compagnia?”. Avevi un atteggiamento di apertura oppure di chiusura? Eri a tuo agio o più rigida? Rilassata o tesa? Gli amici possono essere in grado di cogliere particolari che a te potrebbero sfuggire, soprattutto se innamorata di una nuova persona. L’obiettivo è scegliere qualcuno che faccia emergere il tuo lato migliore.