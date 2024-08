Partire con i propri amici a quattro zampe

L’arrivo di agosto segna definitivamente – per molti dei nostri connazionali – l’inizio delle vacanze estive. Tra chi predilige i viaggi in famiglia e chi in solitaria una cosa è certa: sono sempre di più gli italiani che scelgono di non rinunciare alla compagnia dei propri amici a quattro zampe, anche in vacanza. Secondo un’indagine Coldiretti1, saranno infatti circa 8 milioni i nostri connazionali che partiranno portando con sé i propri animali di compagnia, in prevalenza cani, ma anche gatti. Tendenza confermata anche da idealo – portale internazionale leader europeo nella comparazione prezzi – che ha riscontrato, con l’arrivo delle vacanze, un aumento delle ricerche online per svariati prodotti dell’universo pet, utili per il benessere e la sicurezza “on the road” degli amici a quattro zampe.

Gli acquisti online svelano cosa non può mancare nella valigia di chi viaggia in compagnia di un animale domestico: tra i must-have trasportini, pettorine e collari, accessori e giochi

Che la meta sia mare, montagna o città, ad alcuni articoli è impossibile rinunciare: quando si parla di viaggi, tra gli essenziali che non possono mancare – non solo per praticità e comfort ma anche per la sicurezza – troviamo i trasportini, per cani e per gatti, le cui ricerche online a ridosso del periodo estivo[1] hanno registrato un incremento di oltre il 50%, come rivelato dai dati raccolti da idealo. Sempre secondo l’indagine, le categorie più in crescita nell’ultimo trimestre sono quelle dei felini: spiccano gli accessori per gatti – con il +145% di ricerche online – seguiti da toilette per gatti (+124,5%) e giochi per gatti (+89,5%).

Il portale segnala una crescita di interesse anche per articoli dedicati ai cani: ad essere aumentati del +115% sono infatti i prodotti e gli accessori legati ad attività fisica e addestramento, come ad esempio clicker, fischietti, set agility, altalena e tunnel – segnale che, complice la bella stagione e il maggior tempo a disposizione in vista delle vacanze, si tende a passare più tempo all’aria aperta, spesso in compagnia dei propri fidatissimi amici, nell’ottica di migliorare anche il loro benessere fisico e mentale. Impossibile, poi, rinunciare – tanto nella quotidianità quanto in viaggio – a collari e pettorine per cani, le cui intenzioni d’acquisto sono infatti cresciute del +25,5%, per essere certi di avere sempre con sé un guinzaglio di riserva nell’eventualità di smarrirlo tra spostamenti e inconvenienti.

Nell’ultimo anno gli articoli per cani e gatti trainano gli acquisti online del comparto pet

Se l’interesse per alcune categorie del comparto si infiamma con l’arrivo dell’estate, i protagonisti del comparto pet nell’ultimo anno3 si confermano essere, senza alcun dubbio, i prodotti per i cani – con il 43% delle ricerche online rispetto al totale del comparto – seguiti da quelli per gatti (21%) e, più in generale, dai prodotti veterinari (19,5%). Scendendo più in profondità, idealo svela che la categoria dell’universo pet più ricercata negli ultimi dodici mesi è quella del cibo per cani, con il 26% delle ricerche online rispetto al totale del comparto, e un picco di interesse registrato proprio nel mese di luglio.

Prendendo poi in considerazione il periodo luglio 2023 – giugno 2024, il portale riporta, per ciascuna categoria, quali sono i prodotti prediletti, che più attirano l’interesse dei consumatori: nella categoria cibo per cani così come in quella del cibo per gatti, primeggia il cibo secco rispettivamente con il 65,5% e il 44,5% delle ricerche online rispetto al totale della categoria. Parlando invece di giochi per cani, al primo posto si posiziona il treat dispenser (con il 39%) mentre, per l’abbigliamento, il cappottino per cani (con il 38%). Nelle categorie dedicate ai felini, come ad esempio quella della lettiera, domina invece la tipologia minerale, con il 60% delle ricerche online rispetto al totale.

Il comparto pet risente del caro prezzi ma sulle piattaforme di comparazione è ancora possibile trovare opportunità di risparmio e convenienza

In uno scenario caratterizzato da rincari, complice anche l’inflazione, il settore pet non fa eccezione: analizzando l’andamento dei prezzi nell’ultimo anno, rispetto ai dodici mesi precedenti4, idealo conferma infatti un aumento dei costi online per quasi tutte le categorie del comparto. Tra le più colpite troviamo quelle degli accessori per cani e per gatti, che hanno registrato rispettivamente un incremento del +74,5% e +23%. Prezzi in rialzo anche per toilette per gatti (+27,5%) su cui però è possibile risparmiare affidandosi ad esempio alle piattaforme di comparazione prezzi, che garantiscono un’ampia offerta e tool digitali, come l’avviso di prezzo, così da pianificare gli acquisti nel momento più conveniente. Infatti, confrontando i prezzi medi del periodo più caro dell’anno rispetto al periodo meno caro5, idealo rivela che, se si acquistano toilette per gatti a luglio, è possibile risparmiare circa il 33,5%. Non solo, monitorando i prezzi nel corso dell’anno è possibile accedere a molte altre opportunità di risparmio, che permettono ad esempio di risparmiare fino al 22% sull’acquisto di giochi per gatti e fino al 18,5% sugli accessori per cani.

_____

[1] Indagine condotta da Coldiretti/Ixe’ – riferita al 2024.

2 idealo ha analizzato le ricerche online sul proprio portale italiano, in particolare quelle relative ai Prodotti per animali. Periodo: dal 22 aprile 2024 al 21 luglio 2024 messo a confronto con quello dal 23 gennaio 2024 al 21 aprile 2024.

3 idealo ha analizzato le ricerche online sul proprio portale italiano, in particolare quelle relative ai Prodotti per animali. Periodo: dal 18 luglio 2023 al 17 luglio 2024.

4 idealo ha analizzato i prezzi medi annuali sul proprio portale italiano, in particolare quelli relativi al comparto Prodotti per animali. Periodo: da luglio 2023 a giugno 2024, messo a confronto con i dodici mesi precedenti.

5 idealo ha analizzato il risparmio massimo medio possibile sul proprio portale italiano, in particolare quello relativo al comparto Prodotti per animali. Periodo: da luglio 2023 a giugno 2024. Per ogni categoria, il mese più vantaggioso è stato messo a confronto con quello più caro.