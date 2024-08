Bambini in vacanza e in salute

L’estate, con le sue lunghe giornate e il clima accogliente, offre alle famiglie l’occasione perfetta per esplorare nuove mete e creare ricordi che dureranno una vita. Tuttavia, organizzare un viaggio con bambini comporta una serie di accortezze fondamentali per preservarne la salute e la sicurezza. Elty di DaVinci Salute, azienda 100% italiana di digital health parte del gruppo Unipol, offre consigli preziosi che permetteranno ai più piccoli – e ai loro genitori – di vivere appieno l’avventura estiva, ovunque si vada.

Relax al mare?

Il mare, con la sua capacità di incantare e rilassare, può essere il paradiso per i bambini, ma richiede alcune precauzioni fondamentali:

Crema solare con alta protezione: utilizzare una crema solare SPF 50+ raccomandata per i bambini e resistente all’acqua, applicandola generosamente almeno 30 minuti prima dell’esposizione al sole. Ripetere l’applicazione ogni due ore e dopo ogni bagno.

Zona d’ombra: portare con sè un ombrellone o una tenda da spiaggia per garantire un riparo sicuro dai raggi solari nelle ore più calde (dalle 11:00 alle 15:00) ed evitare l’esposizione al sole per più di 15-30 minuti

Idratazione continua: fornire regolarmente acqua per prevenire la disidratazione, evitando bevande zuccherate o cibi che contribuiscono alla disidratazione.

Bagno sicuro: sorvegliare sempre i bambini mentre sono in acqua e usare dispositivi di galleggiamento se necessario. In caso di presenza di meduse, evitare il contatto. Se un bambino viene puntato da una medusa, sciacquare la zona colpita con acqua salata (non dolce) per rimuovere i residui di tentacoli, poi applicare un impacco freddo per alleviare il dolore. Se necessario, rivolgersi a un medico.

Abbigliamento protettivo: utilizzare cappelli a tesa larga, occhiali da sole con protezione UV e indumenti leggeri ma coprenti per proteggere la pelle dai raggi solari.

Avventura in montagna?

L’aria fresca e i panorami mozzafiato della montagna offrono un’esperienza unica, ma è essenziale prestare attenzione a condizioni specifiche:

Adattamento all’altitudine: pianificare un periodo di acclimatazione per permettere ai bambini di adattarsi gradualmente, evitando sintomi come mal di testa e nausea. Limitare le attività fisiche intense nei primi giorni.

Vestirsi “a cipolla”: utilizzare abbigliamento tecnico a strati per affrontare i rapidi cambiamenti di temperatura tipici delle alture. Un buon isolamento termico e la traspirabilità sono essenziali.

Protezione UV in alta quota: anche in montagna, l’intensità dei raggi UV può essere elevata. Per questo motivo, applicare regolarmente crema solare e far indossare occhiali da sole e cappelli.

Percorsi sicuri: prestare attenzione ai percorsi segnati e evitare di deviare su terreni accidentati o non segnalati. Mantenersi sempre su strade sicure e visibili.

Punture di zecche: controllare regolarmente i bambini per la presenza di zecche, specialmente dopo essere stati in aree erboso-boschive. Rimuovere le zecche correttamente e monitorare eventuali segni di infezione nella zona colpita.

Immersione nella natura con il campeggio?

Il campeggio offre un’immersione completa nella natura, che richiede però una preparazione accurata:

Igiene e sicurezza alimentare: assicurarsi che l’area di campeggio sia pulita e igienica. Utilizzare saponi biodegradabili e acqua pulita per l’igiene personale e la preparazione del cibo.

Attività all’aperto: scegliere escursioni e passeggiate adatte all’età e alle capacità dei bambini, assicurandosi che riposino adeguatamente e bevano acqua frequentemente.

Protezione dagli insetti: installare zanzariere nelle tende e utilizzare repellenti sicuri per bambini, come quelli a base di DEET, noti per la loro efficacia e durata.

Kit di pronto soccorso: includere nel kit farmaci essenziali come antipiretici (paracetamolo o ibuprofene), antistaminici per reazioni allergiche, creme lenitive per punture di insetti e disinfettanti per ferite. Portare anche termometri e cerotti.

Attrezzatura adeguata: portare sacchi a pelo adatti alla stagione, torce con batterie di riserva e abbigliamento adeguato per condizioni climatiche variabili.

Il Pediatra sempre con te grazie a Elty di DaVinci Salute

Durante le vacanze, la tranquillità di avere accesso immediato e continuativo a un’assistenza pediatrica può fare la differenza. Con Elty di DaVinci Salute, un pediatra è sempre disponibile tramite abbonamento, ovunque e in qualsiasi momento. Questo servizio offre consulenze illimitate tramite chat e videochiamate ogni giorno dalle 8:00 alle 22:00, oltre alla consegna di farmaci da banco, parafarmaci e altri servizi utili.

Il Pediatra online, tramite chat e video consulenze, può fornire un supporto professionale e verificato, riducendo notevolmente i rischi associati alle autodiagnosi, mantenendo al contempo la stessa facilità di accesso. Tuttavia, le consulenze mediche digitali non intendono sostituire le visite ambulatoriali tradizionali, a cui i pazienti verranno indirizzati in caso di patologie più gravi. In questo modo, i genitori possono affrontare qualsiasi problema di salute dei loro bambini senza le lunghe attese di un ambulatorio e godersi una vacanza sicura e serena, ovunque decidano di andare.