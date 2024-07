L’arte di fotografare in vacanza

Per ciascuno di noi la vacanza ha un significato diverso. Per molti è collegata al puro relax, per altri è divertimento e avventura. E a seconda dei gusti e delle preferenze anche il modo di catturare i momenti vissuti durante il proprio soggiorno cambia.

In occasione della Giornata Mondiale della Fotografia, il 19 agosto, Club Med, leader delle vacanze Premium All Inclusive, ha identificato una serie di profili di viaggiatori in vacanza, per ciascuno dei quali offre una serie di consigli per scattare le foto perfette e più adatte al tipo di soggiorno.

Serial Shooter

Sono esploratori audaci, sempre alla ricerca di nuove emozioni e sfide. La loro sete di avventura li porta a scoprire luoghi remoti e incontaminati, dove possono connettersi con la natura e vivere esperienze indimenticabili.

Per un profilo di questo genere in vacanza è consigliabile portare sempre con sé un treppiedi da utilizzare per fare qualche autoscatto in mezzo alla natura. Di solito le montagne rappresentano l’ambientazione migliore per catturare momenti simili, grazie ai panorami mozzafiato che regalano e alla flora che ospitano, perfetta per essere ammirata durante passeggiate, sessioni di trekking, mountain bike o di arrampicata o sulla neve.

I viaggiatori che corrispondono a questo profilo devono assolutamente tenere a mente la possibilità di scattare a raffica durante uno sport estremo e allo stesso tempo servirsi dello stabilizzatore d’immagine del proprio telefono, laddove presente.

Infine, è necessario capire lo schiacciamento della prospettiva: quando si utilizza la lente zoom, i soggetti che sono lontani appaiono più vicini tra loro. Questo effetto può essere utilizzato per creare immagini più drammatiche e per mettere in risalto la profondità della scena.

Il suo Resort di riferimento: Club Med Val d’Isere l’unico Club Med Exclusive Collection in montagna, un ambiente intimo in una delle destinazioni più amate delle Alpi francesi. Un soggiorno in montagna tra passeggiate e attività all’aria aperta per riconnettersi con la natura e d’inverno il posto da non perdere per gli amanti dello sci.

Bokeh Lovers

Cercano di creare momenti speciali e memorabili durante le loro vacanze. Amano vivere esperienze che rafforzano il legame con la propria dolce metà, come cene a lume di candela, passeggiate al tramonto, e attività condivise che permettono loro di trascorrere tempo di qualità insieme.

Il suggerimento più indicato quando si parte per un soggiorno all’insegna del romanticismo è quello di sfruttare la modalità ritratto del proprio telefono, che sfoca leggermente lo sfondo facendo risaltare il soggetto. Questo effetto “bokeh” può aggiungere un tocco romantico alle proprie foto e dar vita a foto di coppia indimenticabili.

Cosa è più romantico della spiaggia color borotalco di un’isola caraibica, circondati dalle acque turchesi del mare? Quando si vuole catturare la vastità e la bellezza di tali paesaggi è sempre importante tenere a mente la regola dei terzi, per suddividere in tre sezioni l’inquadratura e posizionare l’orizzonte o il soggetto interessato nel terzo inferiore o superiore per rendere la foto più equilibrata.

Infine, è bene evitare di scattare durante le ore centrali della giornata, in quanto la posizione del sole crea una luce forte con ombre molto dure che non valorizzano il soggetto. Sfruttare la luce del mattino e del tardo pomeriggio per ottenere scatti con una luce calda e morbida esalta molto di più i colori e crea un’atmosfera accogliente.

Il suo Resort di riferimento: Club Med Seychelles, nel cuore di un parco marino nazionale protetto, l’isola privata di Sainte Anne ospita un Resort unico al mondo. Le acque turchesi, le spiagge di sabbia bianca contornate da rocce, le colline ricoperte da una vegetazione lussureggiante ridefiniscono il concetto di paradiso terrestre.

Culture Hunters

Appassionati di storia, arte e tradizioni locali, sono curiosi e desiderosi di immergersi in culture diverse. Amano apprendere storie e aneddoti sui luoghi visitati, pianificando itinerari che includono visite guidate, spettacoli e incontri con la popolazione locale.

Per catturare al meglio esperienze culturali, è sempre consigliabile sperimentare con prospettive e profondità diverse, giocando con angolazioni che esaltano l’architettura e i dettagli artistici dando vita a immagini che offrono una visione d’insieme dell’ambiente culturale e delle sue peculiarità.

È bene ricordarsi di sfruttare le impostazioni manuali della propria fotocamera per avere un controllo maggiore su esposizione, bilanciamento del bianco e messa a fuoco. Ciò permetterà di adattare meglio lo scatto alle condizioni di luce e al soggetto, specialmente quando il paesaggio è molto ricco di dettagli.

Inoltre, i ritratti spontanei che mostrano interazioni genuine con la popolazione locale sono particolarmente preziosi. Fotografie di artigiani al lavoro, cuochi che preparano piatti tipici e abitanti che raccontano le loro storie aggiungono profondità e autenticità alle immagini, creando un racconto visivo unico e coinvolgente.

Il suo Resort di riferimento: Club Med Bali con la sua arte, la sua cultura e sapori per entrare nel cuore del luogo e della sua unicità.

Wellness Seeker

Sono individui che pongono una forte enfasi sul rilassamento, la salute mentale e fisica e il miglioramento del proprio stato di benessere. Tendono a immortalare momenti di meditazione, tramonti sul mare e giardini rigogliosi per trasmettere un senso di pace e tranquillità.

Il tipo di scatto che meglio può rappresentare questo profilo è quello dove si sfrutta la golden hour, subito dopo l’alba e prima del tramonto, che offre una luce calda e soffusa. Tuttavia spesso si tende a sottovalutare la blue hour, il periodo di crepuscolo al mattino o alla sera, quando il sole è appena sotto l’orizzonte e la luce del giorno assume una tonalità blu profonda. Questo momento è particolarmente apprezzato per la qualità della luce, che raggiunge tonalità blu e azzurre che creano un’atmosfera unica, spesso associata a sentimenti di calma e tranquillità.

Ciò che un wellness seeker può tenere in considerazione per catturare i momenti migliori della propria vacanza sono particolari di vita quotidiana: un massaggio alla spa, una sessione di yoga al tramonto, i dettagli di una tavola imbandita con vista mare. Elementi che non solo catturano momenti di relax e benessere, ma anche l’essenza del viaggio stesso.

Non sempre infatti i soggetti devono essere persone, ma possono essere rappresentati da oggetti che hanno un significato specifico o un’estetica particolare diventando così i protagonisti di uno scatto originale.

Il suo Resort di riferimento: Club Med Cefalù con la sua vista mozzafiato sulla baia di Cefalù, i suoi giardini mediterranei e le acque blu per un’esperienza all’insegna del benessere fisico e mentale.

Un souvenir perfetto per ricordare la propria vacanza

All’interno dei propri Resort, Club Med mette a disposizione fotografi professionisti pronti a catturare i momenti speciali degli ospiti, sia durante le attività quotidiane sia negli eventi serali, così da lasciar loro un ricordo della vacanza da portare a casa e riguardare nel tempo. Molti Resort inoltre dispongono di photo booth interattivi, situati nelle aree comuni per scattare foto divertenti e creative.