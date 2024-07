Questo mese di luglio segna un periodo di grande vitalità per il settore dello sport, grazie all’imminente inizio delle Olimpiadi 2024 a Parigi. Secondo i dati raccolti da Trovaprezzi.it, il principale motore di ricerca prezzi italiano, gli acquisti online legati al settore sportivo hanno registrato un significativo aumento. La macrocategoria “Sport e Tempo Libero” ha visto una crescita del 59% nelle ricerche totali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

In questo contesto, Trovaprezzi.it lancia le Olimpiadi dell’e-commerce, analizzando quali siano gli sport più amati dagli italiani a luglio 2024 attraverso le loro ricerche online. Di seguito le principali evidenze:

Gli sport acquatici sono i più interessanti per gli italiani con circa 26mila ricerche nel mese di luglio e un incremento del 115% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’estate invita a praticare attività come il nuoto, il surf, il kayak e il SUP (Stand Up Paddle), e gli italiani non perdono l’occasione di cercare online l’attrezzatura necessaria per godersi il mare e i laghi del nostro Paese.

Il ciclismo è anch’esso in cima alle ricerche degli italiani (circa 26mila) con una crescita del 36% rispetto allo scorso anno. Acquistare articoli per questo sport in questo periodo è particolarmente conveniente, considerato che i prezzi degli articoli legati al ciclismo a luglio 2024 sono inferiori del 28% rispetto a marzo 2024. Gli appassionati possono quindi approfittarne acquistando biciclette, accessori e abbigliamento tecnico a prezzi vantaggiosi.

Il trekking ha visto circa 17mila ricerche, con un aumento del 110% rispetto all’anno precedente. Gli italiani amano immergersi nella natura, esplorare sentieri montani e godere del paesaggio estivo. L’acquisto di scarpe da trekking, zaini e abbigliamento tecnico è in forte crescita, spinto anche dalla voglia di evadere dalla calura estiva delle città.

Il padel, uno degli sport più in voga negli ultimi anni, ha superato le 3.600 ricerche, con un aumento del 155% rispetto allo scorso anno. Questa disciplina continua a conquistare il cuore degli italiani, spingendo la domanda di racchette, palline e abbigliamento sportivo dedicato.

Caccia e pesca mantengono un interesse costante con circa 3.500 ricerche, in linea con lo scorso anno (+5%). Queste attività, che richiedono pazienza e una connessione profonda con la natura, sono apprezzate anche online, con gli appassionati che cercano sul web attrezzature specifiche e offerte vantaggiose.

Il tennis ha registrato quasi 2.500 ricerche, con un incremento dell’80% rispetto allo scorso anno. Questo sport beneficia della crescente popolarità dei tennisti italiani sulla scena internazionale, spingendo gli appassionati a cercare – anche in questo caso – racchette, palline e accessori online.

Il soft air ha registrato solo 2.100 ricerche, con un calo del 33% rispetto allo scorso anno. Nonostante la diminuzione, rimane uno sport che attira ancora molti appassionati di simulazioni militari e tattiche.

Il calcio, nonostante sia lo sport più amato dagli italiani, ha visto quasi 1.350 ricerche a luglio, +13% rispetto allo scorso anno. I risultati poco brillanti agli Europei 2024 non hanno stimolato una crescita significativa. Tuttavia, questo luglio è un buon momento per acquistare attrezzatura da calcio: il prezzo medio è calato del 37% rispetto a marzo 2024.

L’arrampicata ha registrato 1.200 ricerche, con un aumento del 122% rispetto allo scorso anno. Questo sport di nicchia sta guadagnando popolarità, grazie anche alla bellezza dei paesaggi naturali italiani che offrono sfide mozzafiato agli scalatori.

Lo sci, infine, con quasi 1.000 ricerche, ha visto un leggero calo dell’1% rispetto allo scorso anno. Gli appassionati approfittano dei prezzi vantaggiosi fuori stagione, con una diminuzione media del 7% rispetto allo scorso aprile per gli articoli legati ad attrezzatura da sci e sport invernali.

Rimangono fuori dalla top 10 molti sport classici come il basket, che ha visto un -29% di ricerche rispetto allo scorso anno. Tuttavia, è il momento ideale per acquistare prodotti legati al basket dato il risparmio medio del 74% rispetto al 2023. Stessa sorte per il volley, che si posiziona in fondo alla classifica a causa dell’aumento dei costi dell’attrezzatura (+213% rispetto allo scorso anno). Al contrario, l’equitazione, sport tendenzialmente costoso, ha avuto un calo del prezzo medio del 63% rispetto al 2023, rendendo luglio 2024 un periodo vantaggioso per gli acquisti.

“L’effetto delle Olimpiadi di Parigi sull’e-commerce è significativo, poiché eventi di questa portata spingono la domanda di articoli sportivi e prodotti correlati. Monitorare i prezzi e sfruttare il dynamic pricing a proprio vantaggio diventa cruciale per i consumatori. Fare acquisti fuori stagione può risultare particolarmente vantaggioso per ottenere prezzi inferiori. Inoltre, il fatto che il settore dello sport goda di buona salute è un segnale positivo per l’intera economia, ed un auspicio per una ripresa più ampia e sostenibile.” – conclude Dario Rigamonti, Direttore Generale di 7Pixel S.r.l.