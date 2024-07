‘Dream Euro Cup 2024’, per promuovere la tutela della salute mentale.

Roma diventerà la capitale del calcio a 5 e della salute mentale dal 23 al 28 settembre, nel corso della Settimana Europea per lo Sport. La città eterna ospiterà la ‘Dream Euro Cup 2024’, un evento no-profit per la promozione e la tutela della salute mentale.

L’evento è stato presentato oggi in Campidoglio alla presenza dell’assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, il direttore di Rai per la sostenibilità Roberto Natale, il responsabile della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale Fige, Giovanni Sacripante, lo psichiatra e ideatore di Crazy for Football, Santo Rullo, e il presidente di Ecos, Valerio di Tommaso.

Dream Euro Cup 2024 si rivolge a persone con disturbi mentali anche gravi, vittime di stigmatizzazione e discriminazione sociale che hanno praticato o praticano il calcio e sono, nella maggior parte dei casi, in carico ai servizi di salute mentale pubblici e privati. Sono 12 le squadre che prenderanno parte alla manifestazione al Palazzetto dello Sport e l’Italia sarà rappresentata dalla Nazionale Crazy for Football, detentrice del titolo mondiale vinto nel 2018. In gara poi la Croazia, l’Estonia, la Finlandia, la Germania, la Grecia, l’Inghilterra, l’Islanda, la Norvegia, l’Olanda, la Repubblica Ceca e l’Ungheria.

“È un appuntamento importante per lo sport e per l’inclusione- ha dichiarato Onorato- Organizzare un’iniziativa del genere non è facile e siamo contenti di far parte di questo evento. Roma ha voluto mettere a disposizione il Palazzetto dello Sport e i ragazzi lo inaugureranno per la pratica del Calcio a 5”.

L’idea di questo evento europeo di inclusione e sensibilizzazione nasce in Italia, dall’esperienza in prima linea del medico psichiatra Santo Rullo che ha ispirato e fondato la Nazionale Italiana di calcio a 5 per persone con problemi di salute mentale Crazy for Football, “un efficace volano permanente di azione e sensibilizzazione per la lotta allo stigma e la promozione del calcio come strumento riabilitativo complementare, soprattutto tra i giovani”, spiega lo psichiatra.

Oltre al coinvolgimento diretto di centinaia di pazienti psichiatrici e operatori dello sport e della salute mentale, l’esperienza di Crazy for Football ha raggiunto finora centinaia di scuole di ogni ordine e grado, in Italia e non solo. Tantissimi studenti, studentesse e docenti hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino i protagonisti di questa straordinaria avventura, assistendo agli eventi sportivi o accogliendo Crazy for Football tra le mura delle loro scuole o Università, e altri saranno parte del pubblico dell’evento di settembre grazie alla collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio.

Dream Euro Cup è organizzato dall’associazione no profit ECOS (European Culture Sport and Organization) e finanziato dalla commissione europea nell’ambito del programma ERASMUS+SPORT, con il sostegno di Roma Capitale, e il patrocinio di FIGC, CONI CIP, Sport e Salute, Regione Lazio, Rai per la Sostenibilità-ESG e delle Ambasciate in Italia dei Paesi partecipanti.

Il 28 settembre, in concomitanza con la finale del torneo, si svolgerà un workshop scientifico internazionale ‘Psychiatric Rehabilitation Through Sport: Strategie, strumenti e buone pratiche’ rivolto agli operatori della salute mentale e dello sport presso la Sala della Giunta del CONI.