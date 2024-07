La salute orale non va in vacanza

Cene con gli amici, serate fuori casa, vacanze e viaggi: bentornata estate! Ma la bella stagione significa anche gelati, bevande e cibi zuccherati che mettono a rischio la salute orale. Per questo durante l’estate è importante continuare a prendersi cura della propria igiene dentale. Questo vale ancora di più per le persone che si stanno sottoponendo a un trattamento ortodontico, poiché qualsiasi dispositivo ortodontico richiede attenzione e manutenzione quotidiana.

Una parola in più va spesa per la terapia con allineatori trasparenti, un trattamento prescritto e monitorato da un dentista o da un ortodontista.

Align Technology ha stilato insieme alla Prof.ssa Silvia Caruso, docente presso l’Università degli Studi de L’Aquila e Specialista in Odontoiatria Pediatrica ed Ortognatodonzia, un vademecum con indicazioni chiare e semplici per vivere un’estate senza preoccupazioni:

1. Visita di controllo

Prima di partire per le vacanze, è importante fissare una visita con il dentista o l’ortodontista responsabile del trattamento per verificare i progressi con gli allineatori trasparenti e prevenire eventuali problemi che potrebbero insorgere durante il soggiorno lontano da casa.

2. Perdita o rottura

Un altro consiglio può essere quello di portare sempre con sé in vacanza due set di allineatori trasparenti: quello che si sta utilizzando al momento della partenza e quello precedente o successivo previsti nel trattamento. In caso di perdita o danneggiamento, è possibile sostituire il dispositivo ortodontico.

3. Pulizia e conservazione

È necessario prendersi cura degli allineatori ogni giorno e mantenerli puliti: possono essere lavati con sapone neutro, spazzolati e sciacquati con acqua. Quando li si toglie, bisogna assicurarsi che non vengano lasciati in una borsa da spiaggia o in una tasca, ma che vengano riposti correttamente nell’apposita custodia. Anche la cura dell’apposita custodia deve essere adeguata, pulendola regolarmente per evitare l’accumulo di batteri.

4. Igiene orale regolare

Portare con sé un mini kit “da borsetta o da taschino” è utile per mantenere una regolare igiene dentale. L’estate per molte persone significa un cambio di abitudini, aumentano gli spuntini al bar della spiaggia o in piscina, quindi è importante avere sempre a portata di mano tutto il necessario per lavarsi i denti dopo ogni pasto, prima di rimettere gli allineatori.

5. Tempo di utilizzo degli allineatori

È essenziale continuare a indossare gli allineatori per un minimo di 20-22 ore al giorno, durante le vacanze. La continuità del trattamento è fondamentale per ottenere risultati clinici di successo. Poiché gli allineatori trasparenti sono progettati per adattarsi comodamente alla bocca dei pazienti, possono essere utilizzati anche durante lo svolgimento di attività sportive o il nuoto. Il fatto che siano trasparenti permette ai pazienti di indossarli anche per uscire.

6. Consumo di zucchero

Durante l’estate si è sempre tentati di mangiare in spiaggia, al ristorante e di concedersi snack, gelati e bibite gassate. Cercare di limitare il consumo di bevande e alimenti zuccherati può essere difficile, ma è una buona abitudine. Sono i protagonisti indiscussi di merende e spuntini fuori pasto ma non sono alimenti “amici della bocca” per l’alto contenuto di zuccheri aggiunti.

“La possibilità di continuare il trattamento ortodontico senza interruzioni e senza rischi per la salute, anche durante le vacanze e lontani dal proprio specialista di riferimento, è una prerogativa della terapia con gli allineatori trasparenti. – Dichiara la prof.ssa Caruso – Grazie a questo strumento sia pazienti in crescita che adulti possono mantenere un buono stato di salute orale. Va da sé che il paziente rimane responsabile della terapia ortodontica per la sua parte e dovrà quindi seguire i tempi di cambio degli allineatori che sono stati prescritti, mantenendo sempre alto il livello di collaborazione e indossando il dispositivo 22h al giorno. Senza questa attenzione è evidente che la terapia potrebbe perdere di efficacia”

Queste raccomandazioni dovrebbero consentire a chi si sottopone al trattamento con gli allineatori trasparenti di godersi al massimo le vacanze senza compromettere la loro routine di cura orale e dentale.