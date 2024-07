A Merlata Bloom Milano per i Giochi Olimpici di Parigi 2024

A partire dal 26 luglio, Merlata Bloom Milano, il Lifestyle Center dal cuore verde della città di Milano, sarà il nuovo palcoscenico dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. La spettacolare arena con maxi schermo allestita nell’area De Gustibloom diventa ancora una volta la piazza di incontro per vivere insieme le emozioni e i momenti più salienti di questa stagione ricca di grandi eventi sportivi.

Si inizia venerdì 26 luglio alle 19:30 con la celebre cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici quando gli atleti olimpici sfileranno – per la prima volta in assoluto – non in uno stadio, ma lungo la Senna grazie a imbarcazioni che attraverseranno da est a ovest il centro di Parigi fino al Trocadéro. Un momento molto atteso che Merlata Bloom Milano ha deciso di rendere ancora più speciale invitando alcuni ospiti d’eccezione tra cui Claudio Galli, leggendario ex pallavolista della “Generazione di Fenomeni”, e Massimo Achini, Presidente del CSI Milano. I visitatori di Merlata Bloom Milano potranno incontrare Claudio Galli anche nei giorni successivi, in particolare sabato 27 luglio, giovedì 1° agosto e sabato 3 agosto, per sostenere tutti insieme i talentuosi e appassionati atleti delle Nazionali di pallavolo maschile e femminile italiane in occasione del match di pallavolo maschile Italia-Brasile, di pallavolo femminile Italia-Olanda e di nuovo la nazionale maschile impegnata con la Polonia.

Le sorprese non si fermano qui: nell’estate sportiva di Merlata Bloom Milano, i visitatori possono non solo assistere agli sport olimpici tradizionali sul maxi schermo, ma anche cimentarsi in nuove discipline emergenti. In particolare, Merlata Bloom Milano ospiterà il primo torneo di Pickleball, uno sport di racchetta già molto popolare negli Stati Uniti, offrendo così un’opportunità unica per i neofiti di provare questa entusiasmante attività. L’evento, si terrà nelle giornate di venerdì 26 e sabato 27 luglio, e giovedì 1 agosto negli spazi di Viento Lab Arena e permetterà ai partecipanti più virtuosi di sfidare grandi campioni dello sport, come Claudio Galli, Christian Panucci, Genny Di Napoli, Paolo Canè e molti altri. L’iscrizione è gratuita e aperta a tutti gli interessati, basta scrivere alla mail hello@vientopadel.com (oppure chiedere direttamente presso il campo installato presso Merlata Bloom Milano).

Con questa iniziativa, ancora una volta Merlata Bloom Milano rinnova il suo impegno a offrire un ambiente stimolante 365 giorni l’anno dove shopping, food e leisure convivono per rendere ogni momento speciale, e dove anche lo sport trova un suo spazio, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente per tutti i visitatori.