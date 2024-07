Adesso è il momento migliore per comprare casa

Il 18 luglio, la Banca Centrale Europea (BCE) ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, posticipando la valutazione di eventuali ribassi al prossimo settembre. Ciononostante, secondo 24MAX, società di mediazione creditizia di RE/MAX Italia, “oggi è il miglior momento degli ultimi due anni per comprare casa, anche ricorrendo a un mutuo”. Riccardo Bernardi, Chief Development Officer di 24MAX, spiega le considerazioni che stanno alla base di questa affermazione: “Da luglio 2022, abbiamo assistito a un costante aumento dei tassi, dovuto principalmente a due fattori (la guerra in Ucraina e il conseguente incremento dei prezzi delle materie prime), che hanno innalzato l’inflazione oltre il 10% nella zona euro”. Ed è noto come la BCE abbia avviato un costante incremento dei tassi per contrastare l’inflazione, passando dallo 0% del marzo 2016 al 4,50% di settembre 2023, un livello che non si vedeva dal 2007.

“Oggi l’opinione collettiva concorda sul fatto che ‘i mutui siano cari’, dimenticando i tassi di qualche anno fa e riferendosi solo a quelli degli ultimi anni prossimi allo zero”, aggiunge Bernardi. Tuttavia, è importante considerare il contesto storico e le specifiche esigenze di chi compra casa. Per questo motivo, secondo 24MAX oggi è il momento ideale per comprare casa. Per gli acquirenti che devono accendere un mutuo, è inutile fare paragoni con il passato, ma è fondamentale affidarsi a degli esperti del credito per ottenere le migliori condizioni possibili, beneficiando delle promozioni che alcuni istituti bancari destinano a specifiche categorie di mutuatari e immobili. “Da gennaio 2024, alcune banche partner di 24MAX hanno anticipato una possibile diminuzione dei tassi con offerte speciali per particolari target e tipologie di immobili, come i mutui green e quelli per Under 36”, sottolinea Bernardi, specificando che le criticità sono circoscritte per chi ha un mutuo in essere a tasso variabile. “Dalle analisi effettuate dal nostro Ufficio Studi si evince che la maggior parte dei mutui stipulati dal 2016 ad oggi è a tasso fisso, proteggendo così i mutuatari dalle variazioni dei tassi di interesse”.

Secondo i dati analizzati da 24MAX, nei primi sei mesi del 2024, è stato possibile ottenere mutui a una media del 3,10%-3,40%, con promozioni speciali che hanno offerto tassi tra il 2,60% e il 2,70%, e in alcuni casi addirittura dell’1,99%. “Queste offerte, seppur limitate, hanno reso il mercato più accessibile e favorevole per chi ha proseguito nel progetto di acquistare casa”, aggiunge Bernardi. Affermazioni condivise anche da RE/MAX Italia, come spiega il Presidente Dario Castiglia: “Nel primo semestre del 2024, il mercato immobiliare residenziale ha mostrato segnali moderatamente positivi, grazie alle prospettive di possibili riduzioni dei tassi di interesse. Inoltre, secondo i dati elaborati dal nostro Centro Studi, si è registrata una diminuzione degli acquisti per investimento e un aumento delle compravendite per la prima casa, con una preferenza per immobili di maggiori dimensioni”.

Secondo le proiezioni di RE/MAX Italia, per i prossimi mesi si ipotizza una stabilizzazione delle transazioni, con un possibile lieve aumento verso fine anno, ovviamente soggetto agli interventi della BCE e alle politiche delle banche italiane. Per questo motivo Castiglia consiglia di approfittare di questo momento di calma per acquistare “trattando sul prezzo dove possibile, tenendo sempre presente l’importanza della ‘location’, che garantirà la valorizzazione dell’investimento immobiliare nel tempo”. In sintesi, dunque, nonostante i tassi di interesse siano invariati, le attuali condizioni del mercato immobiliare offrono opportunità uniche per chi desidera acquistare casa, rendendo questo periodo il migliore degli ultimi due anni per investire nel settore immobiliare.