Dal 25 al 28 luglio è ‘Adventure Outdoor Fest’

Ci prepariamo ad immergerci nella magia della natura in questa undicesima edizione dell’Adventure Outdoor Fest che si terrà dal 25 al 28 luglio nella splendida foresta del Teso, sulla Montagna Pistoiese.

Quesa “Forest Edition”, a cui siamo entusiasti di invitarti, promette un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti dell’outdoor e non solo.

Tantissime le attività come yoga, slackline, tessuti aerei, forest bathing, mindwoodness, escursioni notturne e Amaca Trek, laboratori di equilibrio e coordinazione, sessioni di meditazione sonora e tanto altro. Ogni giorno sarà un’occasione per connettersi con la natura e vivere momenti indimenticabili.

Il Villaggio del Festival sarà il cuore pulsante dell’evento con stand di partner, workshop, concerti sotto le stelle e deliziose specialità culinarie. Non mancheranno le birre artigianali e gli aperitivi per rendere ogni serata speciale.

Sabato 27 sarà una giornata speciale per i camminatori con il raduno SentieroZero che prevede un intenso programma di talk ed escursioni guidate lungo i sentieri della foresta e crinali dell’Appennino Tosco-Emiliano, con tante associazioni e guide coinvolte.

Per chi ama la corsa o camminata in natura, ma soprattutto la solidarietà, la Forest Family Run di domenica sarà un evento adatto a tutta la famiglia.

Sempre numerosi gli ospiti del Festival tra scrittori, giornalisti, guide e avventurieri, presenti per condividere le loro storie e passioni. Sarà possibile conoscere lo scrittore di “alberi” Tiziano Fratus, il poeta e scrittore Emiliano Cribari, il giornalista e scrittore Andrea Mattei, lo scrittore e guida Federico Pagliai, l’esploratore youtuber Omar Martinello “Omero”, il viaggiatore Salvatore Pizzo e tanti altri.

Ti segnaliamo infine che nel programma online troverai due appuntamenti gratuiti in cui avrai l’opportunità di giocare alla ricerca di specie vegetali, sfidando gli altri partecipanti e contribuendo a un progetto di citizen science europeo, con BIODIVERSA, l’app gioco di 3Bee per il monitoraggio della biodiversità e la tutela degli ecosistemi disponibile per iOS e Android.

Non puoi venire? Scarica lo stesso l’app e divertiti a sfidare i tuoi amici:

Non perdere questa opportunità di vivere la natura in modo unico.

Una NOTA IMPORTANTE: molte delle attività (anche quelle gratuite) sono soggette a esaurimento posti. Consigliamo avventurosamente l’ISCRIZIONE.

Scopri il programma online e prenota il tuo posto!