Vacanze last minute su ‘ Subito’

Casa sull’albero o galleggiante o forse una torre medievale? Le vacanze last minute non sono mai state così particolari e ricche di sorprese

SOS vacanze! Il mese di agosto alle porte, le ferie in arrivo e nessuna idea di dove passarle? Indeciso tra la visita in una città d’arte, le passeggiate in montagna o un tuffo nelle acque cristalline che bagnano l’Italia – Subito – piattaforma leader in Italia per comprare e vendere in modo sostenibile – ha la soluzione last minute per tutti. La piattaforma, con le sue 38 categorie e la sua vasta community di oltre 18,7 milioni di utenti unici al mese che ogni giorno pubblica annunci imperdibili, offre la possibilità non solo di acquistare e vendere immobili ma anche affittarli, permettendo di esplorare soluzioni stravaganti per affitti da vacanza last minute o pianificate con estrema cura per i prossimi mesi.

Gli italiani sempre più alla ricerca di un posto unico dove rilassarsi in vacanza, possono scegliere tra gli oltre 83mila annunci su Subito Immobili, dove spiccano all’occhio le abitazioni sugli alberi, sogno ricorrente tra i più piccini che sembrano uscite da una fiaba. Ai margini di un bosco di querce sorgono 3 casette su di un laghetto intimo, dove dormire cullati dalla natura.

Ma non solo, sulla piattaforma si trovano loft moderni ricavati da ex fabbriche, case galleggianti sulle Rive del Po per una vita sull’acqua con vista mozzafiato e per chi vuole un tuffo nella storia, c’è un rifugio in una torre medievale in Umbria dotato di tutti i comfort moderni.

Le chicche che ci riserva Subito Immobili non sono finte. Se avete sempre desiderato dormire in trullo, su Subito è possibile, scegliendo tra più di 600 annunci sparsi per tutta la Puglia.

Gli abitanti del Bel Paese possono scoprire gemme uniche in ogni angolo, trasformando la propria vacanza in un’avventura straordinaria.