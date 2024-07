Giappone: viaggio nel futuro, in treno

Il viaggio in treno viene presentato negli ultimi tempi come alternativa vintage al più rapido spostamento in aereo, ma i convogli ad alta velocità del Giappone rappresentano un’opzione che forse sarebbe più corretto definire, al contrario, futuristica. Con KIBO è possibile organizzare un itinerario nella terra del Sol Levante con spostamenti in treno con il Japan Rail Pass, un biglietto aperto che consente di viaggiare sui treni del paese per un numero di giorni predefinito. Sono inclusi la maggior parte dei treni ad alta velocità Shinkansen, treni regionali e treni locali, e si può decidere come muoversi per visitare le città e i distretti più affascinanti. Uno degli itinerari proposti da KIBO, della durata di 11 notti, prevede il volo dall’Italia con trasferimenti e assistenza in italiano, dieci notti in hotels ed una da trascorrere in un tradizionale ryokan, locanda dal fascino ispirato all’essenzialità delle dimore di un tempo, che è ancora cifra distintiva dello “stile giapponese”. Qui si può ammirare la cura estetica dei dettagli e dormire sui futon disposti sui tatami, in un’atmosfera di raffinatissima semplicità. L’itinerario viene stilato comprendendo naturalmente le città principali come Tokyo, Osaka, Kyoto, ognuna caratterizzata dal proprio spirito e accomunate dalla coesistenza di zone apertamente ispirate all’avvenire e aree che mantengono edifici che raccontano di un lontano passato, ricchissimo di cultura. C’è tempo per visitare anche le bellissime Takayama e Kanazawa, che conservano intatti quartieri storici molto antichi, con costruzioni in legno tradizionale e un’atmosfera che evoca leggende di samurai. Muoversi in treno tra le città consente di immergersi anche nella vita quotidiana del Paese, tra la dinamicità dei pendolari e l’impeccabile coordinamento di orari e coincidenze. E scegliere l’opzione migliore: solo per fare un esempio da Tokyo a Kyoto in treno si impiega circa la metà del tempo che sarebbe necessario in automobile, tre ore invece di sei. KIBO è a disposizione per creare il percorso più adatto per le tue esigenze, con proposte che partono da 2890 euro a persona, con tasse aeroportuali e assicurazione medico bagaglio incluse.