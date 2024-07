Animali in vacanza: gli oggetti che non possono mancare

Le vacanze estive sono ormai alle porte: in molti hanno iniziato il conto alla rovescia per partire verso diverse destinazioni tra mare, montagna e città, che sia per qualche giorno o per settimane di relax e divertimento. La partenza non vedrà solo la compagnia di amici e familiari, ma anche di animali domestici: sembra infatti che questa estate 8 milioni di italiani andranno in vacanza portando con sé i propri amici a quattro zampe[1].

Se il momento più atteso delle vacanze è proprio la partenza, quello più temuto riguarda i preparativi. Infatti, è sempre difficile fare i bagagli e scegliere cosa portare via, cercando di non dimenticare nulla a casa, a maggior ragione quando si viaggia con i propri animali domestici. È importante ricordarsi di portare tutto il necessario per ogni esigenza e, per questo motivo, molte persone fanno ricerche mirate su quali oggetti mettere in valigia. Wallapop – piattaforma leader nella compravendita di prodotti second-hand, che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile – ha riscontrato un aumento delle ricerche di determinati articoli per animali negli ultimi due mesi, segno che molti si stanno preparando al meglio per la partenza insieme ai propri amici a quattro zampe.

Sembra che la maggior parte degli italiani sia alla ricerca di accessori per il proprio cane, amico fidato che non può fare a meno di alcuni oggetti quando in vacanza: cosa non può mancare nella sua valigia?

Cuccia: oggetto indispensabile per il benessere e il riposo del cane, soprattutto dopo giornate piene di attività in spiaggia o tra i monti: lo dimostrano anche le ricerche di questo accessorio su Wallapop, che hanno registrato un incremento del 124% durante la terza settimana di giugno.

Trasportino: indispensabile per garantire il comfort del proprio amico a quattro zampe, soprattutto quando si deve affrontare un lungo viaggio, questo oggetto ha visto un aumento dell’81% nelle ricerche su Wallapop nell’ultima settimana di luglio rispetto alla precedente.

Guinzaglio: accessorio immancabile in valigia, per poter fare lunghe passeggiate insieme al proprio animale domestico in sicurezza e senza perderlo di vista. Nel mese di maggio la piattaforma ha registrato un incremento di ricerche del 35%.

Su Wallapop si può quindi trovare tutto il necessario per preparare la valigia di tutti gli amici a quattro zampe che andranno in vacanza con le proprie famiglie, non solo per i cagnolini: ad esempio, per quanto riguarda i gatti, le principali ricerche sulla piattaforma negli ultimi due mesi si sono focalizzate su cuccia, trasportino e tiragraffi.

Wallapop non è solo il luogo ideale per trovare i migliori oggetti, ma anche per vendere gli accessori del proprio amico a quattro zampe. Se in casa si ha qualche oggetto per animali domestici rimasto inutilizzato, questo è il momento perfetto per metterlo in vendita sulla piattaforma: un’occasione per dargli nuova vita e contribuire a rendere felice qualcun altro.

[1] Fonte: indagine Coldiretti/Ixè