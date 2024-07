Giornata Mondiale dell’Orgasmo: in estate il piacere si accende!

In arrivo la Giornata Mondiale dedicata all’apice del piacere – l’orgasmo – un tema ancora spesso accompagnato da stereotipi e tabù. Per l’occasione, idealo – portale internazionale leader europeo nella comparazione prezzi – ha deciso di indagare il rapporto tra i nostri connazionali e la sfera erotica, tra preferenze, nuovi trend e fantasie. Focus anche sui principali mercati europei – Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e Austria – per un confronto a 360° gradi, tra analogie e differenze.

Interessanti anche le opportunità di risparmio a cui è possibile accedere se si predilige il canale online per l’acquisto di articoli erotici, vibratori e intimo sexy: le piattaforme di comparazione, infatti, mettono a disposizione una vasta offerta e tool digitali, quali l’avviso di prezzo, per pianificare al meglio i propri acquisti con un occhio al portafoglio.

Con la bella stagione si accende il piacere: in crescita l’interesse per articoli erotici, dildo e lubrificanti intimi

Se l’amore per sé stessi va celebrato quotidianamente, i dati raccolti da idealo rivelano che, complice il periodo vacanziero e il buon umore per l’arrivo della bella stagione, nei mesi estivi il piacere si infiamma. Nel dettaglio, le categorie in crescita tra giugno e luglio[2], che quindi raccontano le ultime tendenze del comparto, vedono sul podio i prodotti legati alle pratiche BDSM – con un boom di ricerche pari ad oltre il +200%. A seguire troviamo articoli erotici (+129%) e dildo (+40,5%).

Prendendo invece in considerazione l’ultimo anno (rispetto al precedente)[3], per una panoramica più ampia del mercato, idealo rivela una crescita delle intenzioni di acquisto online complessive pari al +13,5% dove – nella top 3 delle categorie preferite dagli italiani – rientrano lubrificanti intimi e vibratori – rispettivamente con il 22,5 e il 22% di ricerche rispetto al totale del comparto. Seguono sextoy per uomini (19%) a conferma di come la ricerca del piacere non conosca differenze di genere.

L’analisi del portale scende poi ancora più in dettaglio e svela quali sono le tipologie di prodotti prediletti per le principali categorie: spiccano le creme stimolanti quando si parla di lubrificanti intimi – con il 54,5% delle ricerche online rispetto al totale della categoria. Vibratori con controllo da remoto invece per l’universo vibratori – con il 15,5% – seguiti dai masturbatori (35%) per la categoria sextoy per uomini.

L’e-commerce amatissimo per gli acquisti erotici, non solo in Italia: tra analogie e differenze, cosa rivela il confronto con gli altri mercati europei

Se quando si parla di piacere gli italiani si dimostrano particolarmente interessati a lubrificanti intimi, vibratori e sextoy per uomini, un confronto con il mercato europeo rivela che le medesime categorie sono particolarmente apprezzate anche all’estero, seppur con qualche nuova rivelazione.

Il paese più affine all’Italia resta la Spagna, dove i dati di idealo relativi al periodo luglio 2023 – giugno 2024, posizionano sul podio le medesime categorie seppur in percentuali differenti: troviamo al primo posto i vibratori (con il 52% di ricerche rispetto al totale del comparto) seguiti da sextoy per uomini (21,5%) e lubrificanti intimi (9%). Nell’ultimo anno (rispetto al precedente) è cresciuto particolarmente l’interesse anche per l’intimo sexy, con un aumento del +73,5% delle intenzioni d’acquisto.

Analogie anche con Francia, Germania e Regno Unito, dove però tra le categorie preferite vi è anche quella del dildo (in questo caso insieme a vibratori e sextoy per uomini). In Austria l’interesse è invece particolarmente caldo per l’intimo sexy, con un boom di ricerche pari ad oltre il +200% nell’ultimo anno (rispetto a quello precedente).

La ricerca del piacere sposa anche quella della convenienza: la stagione estiva è il momento giusto per pianificare gli acquisti

Analizzando l’andamento dei prezzi negli ultimi dodici mesi, rispetto ai dodici mesi precedenti, idealo rivela che, nonostante i rincari generali, il comparto erotico ha registrato una diminuzione dei prezzi medi e più in generale una certa stabilità per molte categorie di prodotti. In particolare, per i vibratori è stato riscontrato un calo di prezzo pari al -14,5 %, seguiti da intimo sexy (-3%)[4].

Non solo, chi predilige l’e-commerce come canale per i propri acquisti più piccanti, può accedere ad ancora più convenienza con la possibilità, se si acquista nel giusto momento, di ottenere un risparmio medio del -16%. Ad esempio, confrontando i prezzi medi del periodo più caro dell’anno rispetto al periodo meno caro[5], idealo rivela che la stagione estiva è il periodo migliore per acquistare articoli erotici – con la possibilità di accendere ad un risparmio massimo del 28% in agosto. Seguono vibratori e intimo sexy – il cui risparmio è rispettivamente del -16% e -9%, se acquistati nel mese di luglio.

° ° °

[1] idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale italiano, in particolare quelle relative al comparto Sextoys e protezione. Periodo: da luglio 2023 a giugno 2024, messo a confronto con i dodici mesi precedenti.

2 idealo ha analizzato le ricerche online sul proprio portale italiano, in particolare quelle relative al comparto Sextoys e protezione. Periodo: dal 13 maggio al 9 giugno 2024 messo a confronto con quello dal 10 giugno al 7 luglio 2024.

3 idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale italiano, in particolare quelle relative al comparto Sextoys e protezione. Periodo: da luglio 2023 a giugno 2024, messo a confronto con i dodici mesi precedenti.

4 idealo ha analizzato i prezzi medi annuali sul proprio portale italiano, in particolare quelli relativi al comparto Sextoys e protezione. Periodo: da luglio 2023 a giugno 2024, messo a confronto con i dodici mesi precedenti.

5 idealo ha analizzato il risparmio massimo medio possibile sul proprio portale italiano, in particolare quello relativo al comparto Sextoys e protezione. Periodo: da luglio 2023 a giugno 2024. Per ogni categoria, il mese più vantaggioso è stato messo a confronto con quello più caro