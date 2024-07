Estate in città? 5 cose che si possono fare

Non per tutti estate è sinonimo di viaggi. C’è chi questi mesi li trascorrerà in città, ma non è detto che debba essere qualcosa di negativo! Ci sono molte cose che si possono fare per divertirsi, passare del tempo di qualità e godersi al massimo l’estate nella propria città.

In fondo, ci sono anche molti lati positivi, come la riduzione del traffico, la possibilità di trovare parcheggio più facilmente, tranquillità, file minori per entrare nei posti… Inoltre, durante le serate estive in molte città vengono organizzati eventi e iniziative all’aperto, che ci offrono la possibilità di vedere il posto in cui viviamo sotto una nuova luce.

Dunque, se per quest’estate non avete nessun viaggio in programma, ecco 5 cose che potresti fare, per vivere al massimo questi mesi.

VISITA I MUSEI E VAI AL CINEMA

Vai a visitare i musei della città. Approfitta anche dell’iniziativa del Ministero per cui ogni prima domenica del mese è possibile entrare gratuitamente.

Oppure vai al cinema. Molti fanno delle offerte speciali in estate, con film a prezzi scontati.

In questo modo, potrai regalarti una full immersion nella cultura e qualche ora con il fresco dell’aria condizionata.

PASSEGGIA NEI PARCHI PUBBLICI

Approfitta del verde cittadino per concederti brevi evasioni dalla città. Passeggia tra gli alberi, ammira i fiori e la natura, leggi un libro seduto su una panchina o sotto un albero. Anche questo è un modo facile e rilassante per fuggire dal caldo afoso dell’estate, perché nel verde le temperature sono più basse rispetto a zone in cui c’è solo asfalto.

TROVA L’ANIMA GEMELLA

Temi la noia? Cerca la tua anima gemella! Può essere più semplice di quanto pensi, grazie a PhaseApp che ha rivoluzionato il mondo delle app di dating. Qui la conoscenza non parte da una foto per arrivare poi a conoscere l’anima dell’altra persona, ma è al contrario. Nessuna foto nella prima fase, solo domande e risposte. E la conversazione non rischia mai di diventare banale: a condurla, infatti, è proprio l’app proponendo domande studiate da un team di psicologi e sessuologi, prima generiche, poi sempre più personali con l’avanzare delle fasi. L’obiettivo è creare connessioni che partano da mente e cuore, e le possibilità di trovare l’anima gemella sono davvero molte! Ma, se così non fosse, avrai comunque passato del tempo con chat divertenti e interessanti.

GODITI LA CASA E PORTA QUI IL MONDO

Vivi la casa in un modo diverso, il tuo viaggio può essere tra le mura domestiche! Concediti cose insolite, come un pic nic sul pavimento del soggiorno, o fai aperitivi in balcone al tramonto. Organizza cene etniche o particolari, metti la musica e balla come se fossi nel locale più bello!

ESPLORA I DINTORNI

Non sottovalutare le gite fuori porta. In estate in molte città vengono organizzate feste e sagre molto divertenti e folcloristiche. Esplora i dintorni della città, scopri i paesini in provincia, prendi il treno e vai in una città a caso. Puoi fare andata e ritorno in giornata, sarà come una mini-avventura!