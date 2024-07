Anche un cappello di paglia può essere decorato con i gerani

Con l’arrivo della bella stagione, un cappello di paglia può rivelarsi l’alleato perfetto per proteggersi dal sole!

Perché non decorarlo con i Gerani, fiori estivi per eccellenza? Conosciuti principalmente come pianta in vaso, i Gerani sono perfetti (e bellissimi!) anche da recisi, per creare coloratissime composizioni, bouquet e ghirlande.

Gli esperti di Pelargonium For Europe, l’associazione impegnata nella campagna divulgativa dedicata alle piante di Geranio e attiva a livello europeo, svelano tutti i trucchi per crearne uno

Procedimento:

1. Recidere i Gerani con delle forbici da giardinaggio a pochi centimetri dal nodo. Per preservare la loro freschezza immergerli per prima cosa nell’acqua calda per due-tre minuti e subito dopo nell’acqua fredda;

2. Arrotolare i Gerani recisi e i fiori secchi attorno al filo di ferro con l’aiuto di un nastro adesivo da giardinaggio;

3. Legare un nastro di stoffa alle due estremità̀ del filo di ferro decorato con Gerani e fiori secchi e legare la ghirlanda ottenuta sulla base del cappello. Chiudere il nodo con un fiocco decorativo.