Estate, nuove abitudini di consumo

Luglio e agosto – si sa – sono i mesi più gettonati per i viaggi. In base all’indagine di Assoviaggi Confesercenti[1], infatti, saranno 4 milioni gli italiani in viaggio quest’estate (in aumento del 3,5% rispetto allo scorso anno) con Grecia e Spagna sul podio delle destinazioni più ambite. Numeri che indicano la solidità del comparto del tempo libero nonostante temperature in calo e fenomeni atmosferici anomali abbiano contrassegnato questa prima metà dell’anno.

Così come le prenotazioni, anche lo shopping online è stato influenzato dall’arrivo dell’estate, che sta dettando nuove abitudini di consumo in preparazione al caldo e alle attesissime vacanze. A questo proposito, idealo – portale internazionale leader nella comparazione prezzi – ha osservato i dati degli utenti italiani delineando un quadro preciso delle tendenze e mete in voga in questa estate 2024 tra mare, campeggio, attività outdoor, e chi invece cerca tutto il necessario per il giardino, per trascorre le vacanze a casa.

Mare e campeggio: le ferie sono all’aria aperta[2]

Analizzando le prime settimane di giugno rispetto al mese precedente, idealo conferma l’interesse dei nostri connazionali per articoli legati alla spiaggia, all’insegna di una beachlife che non passa mai di moda. Nel dettaglio, il portale segnala un +185% di ricerche per sandali uomo, seguito da costumi uomo (+111%), sandali donna (+82%), scarpette da mare (+71%), top donna (+43%) e marsupio (+33%).

Se il mare è da sempre il prototipo di vacanza preferito dagli italiani, da qualche anno deve fare i conti con il trend del campeggio: un modo di vivere la natura, perfetto per chi ha bisogno di allontanarsi dalla tecnologia e ritrovare un nuovo equilibrio rigorosamente all’aria aperta. A testimonianza del suo successo, idealo conferma l’interesse dei nostri connazionali per gli articoli legati al camping e alle vacanze outdoor come gazebi (+163%), mobili da campeggio (+34%), bici bambino (+33%) e tende parasole (+33%).

Case e giardino accessoriati per chi resterà in città

A giugno inoltre, rispetto al mese precedente, è aumentato l’interesse dei nostri connazionali anche per articoli legati all’home & garden, nell’ottica di equipaggiare al meglio la casa e il giardino per godersi la stagione e fronteggiare il caldo estivo.

Nel dettaglio, il portale segnala incrementi per pulitori per piscine (+94%), ventilatori (+81%), piscine gonfiabili (+74%), pompe per piscine (+68%), condizionatori (+54%) e docce esterne (+30%).

Must have 2024, cosa non può mancare in valigia[3]

Analizzando invece i dati di giugno 2024 e confrontandoli con lo stesso periodo del 2023, idealo può delineare come è cambiato lo shopping estivo con alcuni prodotti che si rivelano essere i “must-have” di quest’anno!

A tal proposito, la piattaforma segnala un aumento dell’interesse per articoli erotici del +79%, seguito da prodotti legati all’elettronica come tablet (+53%), piastra per capelli (+32%) ed e-book reader (+16%).

I consigli di idealo per uno shopping consapevole – tra luglio e agosto – con un occhio al risparmio[4]

D’estate, complici quindi le vacanze e il maggiore tempo libero a disposizione, è ancora più importante rispettare il budget prefissato e compiere acquisti ragionati a prova di portafoglio. Grazie alla sua ampia offerta di prodotti e al pricing dinamico, idealo è la piattaforma perfetta per chi vuole risparmiare, ma senza rinunciare allo shopping. Chi non ha urgenza, poi, può contare sull’avviso di prezzo, un tool che consente di pianificare l’acquisto in base al costo desiderato: basta impostare la cifra e scegliere di procedere all’acquisto solo nel momento in cui il prezzo è in linea con le proprie aspettative.

In conclusione, idealo si rivela la piattaforma giusta per chi si vuole preparare a un’estate all’insegna della convenienza: confrontando i prezzi medi mensili, emerge infatti che – grazie alla comparazione prezzi – a luglio e agosto è possibile accedere a notevoli risparmi. Ad esempio, chi ha pianificato l’acquisto di un telo copri-piscina, potrà godere di un risparmio del -47%. Chi resterà a casa, inoltre, potrà acquistare un ventilatore da bagno con un prezzo inferiore del -28% rispetto al periodo più caro; stesso discorso per la gelatiera, il cui risparmio è del -20%.

Anche gli articoli erotici, gettonatissimi quest’anno, potranno essere acquistati su idealo con un risparmio del -28%. Chi opta per le vacanze all’aria aperta troverà infine gazebi al -16% e bici per bambini al -13%.

……………..

[1] indagine di Assoviaggi Confesercenti, realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze, su un campione di 671 Agenzie di Viaggio

[2] idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale italiano, in particolare quelle relative ai prodotti tipici per l’estate. Periodo: 1-17 giugno 2024 vs 15-31 maggio 2024.

[3] idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale italiano, in particolare quelle relative ai prodotti tipici per l’estate. Periodo: 1-17 giugno 2024 vs 1-17 giugno 2024.

[4] idealo ha analizzato il risparmio massimo medio possibile sul proprio portale italiano, in particolare quello relativi ai prodotti tipici per l’estate. Periodo: da giugno 2023 a maggio 2024. Per ogni categoria, il mese più vantaggioso tra luglio e agosto è stato messo a confronto con quello più caro tra gli altri mesi.