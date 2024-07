“STRAFOOD. Non solo cibo”, utilizzare al meglio dieci alimenti vegetali

Un viaggio che parte dal carrello della spesa e arriva alle pagine di un libro pensato per scoprire come utilizzare al meglio dieci alimenti vegetali dalle straordinarie proprietà e dalle mille diverse possibilità di impiego, senza perderne nemmeno una briciola.

Così due autrici esperte in cibo e comunicazione, Paola Buzzini e Luisa Manfrini, hanno dato vita a “Strafood. Non solo cibo”, la nuova pubblicazione de L’Airone Editrice in uscita in questi giorni nelle principali librerie e piattaforme digitali.

Un volume improntato all’eco-sostenibilità che indaga varie opportunità per trasformare “semplici” cibi in preziose risorse alternative. I protagonisti del manuale sono: cocco, riso, caffè, canapa, uva, frutta secca, tè, oliva, legumi e cacao, ingredienti sfruttabili al 100% e in tutti gli ambiti della vita quotidiana. Ad ogni alimento viene dedicato un capitolo che parte dalle origini della pianta e dall’anatomia del vegetale, passando per le tipologie di lavorazione della materia prima. Un percorso alla scoperta degli utilizzi più comuni in cucina e quelli meno noti in altri ambiti come il beauty, il fashion, il design e l’architettura.

Una serie di approfondimenti e curiosità che sapranno incentivare anche usi multi-tasking e fai da te degli scarti per sostenere sia l’ambiente che il risparmio economico.

Se è vero – affermano le autrici – che oramai è chiaro a tutti che un’alimentazione a base vegetale assicura al nostro organismo moltissimi benefici, è altrettanto proficuo agire nel rispetto della natura sfruttando le risorse vegetali in modi che a volte risultano davvero insoliti per le molteplici possibilità di impiego, non solo in cucina.

Da qui la scelta di soprannominarli “Strafood” perché sono tutti cibi stra-ordinariamente efficaci per il benessere della persona, la cura del giardino e la pulizia della casa, alimenti che stimolano la creatività con preparazioni alla portata di tutti.

Correlato da illustrazioni e arricchito da una serie di contributi di stimati esperti, Strafood indaga anche le ultime frontiere dello sviluppo sostenibile e dei nuovi materiali circolari nell’eco-design, nella bioarchitettura e nella moda sostenibile. Tanti consigli per riconoscere e scegliere i prodotti davvero green tra gli arredi, l’abbigliamento e persino le risorse energetiche.

Il volume ospita anche un angolo dedicato al Mindful Eating con cinque speciali sessioni della famosa app francese Petit Bambou.

Un libro divulgativo che abbraccia un pubblico ampio, senza limiti di età, utile in ogni momento, luogo e stagione, a prova del fatto che la sostenibilità può essere anche un buon affare.

SCHEDA

Titolo: STRAFOOD. Non solo cibo

Autrici: Paola Buzzini e Luisa Manfrini

Casa editrice: L’Airone Editrice

Formato: 16 x 2.1 x 23 cm

Pagine: 192

EAN: 9788864424774

Prezzo: € 19,90