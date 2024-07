La salute non va in vacanza: un vademecum estivo

Anche se sta tardando ad arrivare, l’estate è la stagione dove più ci si dimentica di prendersi cura del proprio benessere, a favore di momenti spensierati per staccare la spina ed esplorare un po’ di relax. Tuttavia, in mezzo alla frenesia delle vacanze estive, è fondamentale non trascurare l’importanza di mantenere un equilibrio tra attività e riposo, cura di sé e divertimento. La piattaforma Elty di DaVinci Salute, scale-up 100% italiana di digital health che riunisce un team di medici specializzati, offre un approccio multidisciplinare e si impegna a garantire un’estate all’insegna del benessere fisico e mentale.

L’equipe medica di Elty ha raccolto dei consigli pratici su temi come dermatologia, nutrizione, ginecologia e psicologia, per aiutare le persone a vivere al meglio la stagione estiva senza tralasciare la cura di sé.

“L’estate è il momento perfetto per riscoprire il proprio benessere a 360 gradi, quello che ormai viene definito come self-care. Con il supporto degli specialisti nelle cliniche e noi dell’equipe medica online, ogni persona può affrontare questa stagione con maggiore consapevolezza e serenità, implementando abitudini salutari che avranno benefici a lungo termine. Il nostro obiettivo è fornire un approccio empatico e integrato, per garantire che ogni individuo possa vivere un’estate di relax e all’insegna della salute” afferma Mario Improta, Virtual Care Director di Elty di DaVinci Salute

Protezione e cura della pelle: la crema solare non basta

Molti non vedono l’ora di prendere il sole e di conquistare la famosa “tintarella” ma, se non si fa attenzione, il rischio di una scottatura è dietro l’angolo. La protezione solare è indispensabile, ma ci sono altri accorgimenti da attuare per non stressare la pelle e prevenire danni a lungo termine.

Protezione solare quotidiana: utilizzare filtri solari ad ampio spettro con SPF minimo di 30 adeguato al proprio tipo di pelle, arricchiti con ingredienti antiossidanti come il resveratrolo e la niacinamide per potenziare la difesa cutanea, da applicare ogni due ore e subito dopo il bagno. La crema andrebbe applicata almeno un’ora prima dell’esposizione, o prima di uscire di casa per andare in spiaggia. È molto importante riapplicarla dopo il bagno o dopo la doccia.

Idratazione e nutrizione cutanea: optare per creme idratanti contenenti acido ialuronico e ceramidi per ristabilire la barriera cutanea e prevenire la disidratazione. Includere nella dieta alimenti ad alto contenuto d’acqua come cetrioli e melone, e bere infusi di erbe per una idratazione profonda.

Alimentazione ricca di antiossidanti: consumare frutta e verdura ricca di antiossidanti e polifenoli, come bacche di goji, mirtilli e melograno, che proteggono la pelle dai danni ossidativi. Integrare con supplementi di collagene per migliorare l’elasticità cutanea.

Controlli dermatologici avanzati: nel corso dell’anno, preferibilmente quando la pelle non è ancora abbronzata, è di primaria importanza la prevenzione con visite dermatologiche che includano la mappatura dei nei con tecnologie di imaging digitale per un monitoraggio accurato delle lesioni cutanee.

Alimentazione estiva sana e bilanciata: rimanere idratati e avere il giusto apporto di vitamine

Con l’arrivo dell’estate, è necessario mantenere una dieta equilibrata e apportare delle modifiche all’alimentazione per avere il migliore apporto di vitamine necessarie e affrontare il grande caldo. Non solo, con l’innalzamento delle temperature, è importante rimanere idratati, per compensare i liquidi che il caldo ci farà inevitabilmente perdere con il sudore.

Alimentazione estiva: integrare nella dieta frutta e verdura stagionali e consumare smoothie verdi con spinaci, avocado e zenzero per un apporto vitaminico concentrato. Evitare cibi estremamente grassi e/o zuccherati.

Idratazione intelligente: preparare bevande idratanti a base di acqua di cocco e aloe vera che non solo idratano ma forniscono elettroliti naturali. Evitare bevande zuccherate e alcolici che causano disidratazione.

Micro-pasti nutrienti: optare per micro-pasti ricchi di proteine, come hummus con carote o yogurt greco con miele e noci, per mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue e prevenire i cali energetici.

Omega-3 e grassi sani: consumare pesce come salmone e sardine per le loro proprietà antinfiammatorie e includere semi di lino e noci per un apporto equilibrato di omega-3.

Problemi intimi femminili è boom in estate, ma è possibile prevenirli

Irritazioni e infiammazioni sono sempre frequenti nelle donne, a tutte le età e per cause diverse. Purtroppo, nei mesi caldi aumentano ulteriormente i rischi, ma ci sono degli accorgimenti importanti per non rischiare fastidi “rovina-vacanze”.

Igiene intima avanzata: utilizzare detergenti intimi con prebiotici che aiutano a mantenere l’equilibrio della flora batterica. Scegliere biancheria intima di cotone o trattata con ioni d’argento per un’azione antibatterica naturale.

Gestione del ciclo mestruale: pianificare le vacanze tenendo conto del ciclo mestruale e portare con sé i prodotti necessari per un’igiene ottimale.

Prevenzione delle infezioni urinarie: bere molta acqua e non trattenere l’urina per lungo tempo, soprattutto in ambienti caldi e umidi, per prevenire le infezioni.

Check-Up ginecologici preventivi: pianificare esami ginecologici che includano ecografie transvaginali e test HPV, per un monitoraggio completo e la prevenzione di malattie.

Benessere mentale e relax estivo: cosa si può fare per non portare stress in valigia

Le vacanze sono fonte di relax, divertimento, scoperta e incidono positivamente anche sul benessere mentale. Tuttavia, chi durante l’anno si trova in preda allo stress può sentire che i segnali di stanchezza del proprio corpo peggiorano a ridosso di un viaggio, complici le aspettative sulle cose nuove che si vedranno e sui cibi diversi che si proveranno, ma anche l’idea di abbandonare la propria comfort zone. Ecco alcune strategie per migliorare la qualità del proprio benessere mentale per chi è in viaggio:

Fitness mentale all’aperto: partecipare a sessioni di yoga immersivo, camminate nella natura o nuoto all’aperto, attività che combinano esercizio fisico e connessione con l’ambiente naturale per ridurre lo stress.

Tecniche di mindfulness e biofeedback: praticare la mindfulness attraverso esercizi di respirazione guidata e monitoraggio del biofeedback per migliorare la gestione delle emozioni e la consapevolezza di sé.

Digital detox programmato: pianificare periodi di disconnessione digitale per ridurre l’esposizione allo stress tecnologico e dedicarsi a hobby e passioni personali.

Reti di supporto emotivo: mantenere relazioni positive e trascorrere tempo con amici e familiari per rafforzare il supporto emotivo.

Farsi guidare dalla scoperta: permettersi di lasciare andare i compiti o le prestazioni lavorative per lasciarsi guidare dalla scoperta di ciò che di nuovo offre la vacanza.

“Il momento delle vacanze è spesso vissuto con grande attesa, come valvola di sfogo e di rigenerazione dal lavoro, in cui staccare letteralmente la spina e dedicarsi al proprio tempo, che acquista una valenza del tutto diversa da quella della quotidianità lavorativa, vivendo così al proprio ritmo e in base alle esigenze più autentiche del corpo e della mente.” afferma Stefania Cupperi, Psicologa e coordinatrice Psicologi Elty di DaVinci Salute e conclude “Il proprio benessere è una responsabilità da coltivare ogni giorno, anche in azienda, attraverso piccole cose che riconosciamo farci stare bene e le vacanze possono aiutarci a riscoprirle; stando in contatto e in ascolto con noi stessi. Partire da se stessi, dalle proprie esigenze, da tutti quei dettagli che sono fonte di salute e benessere, senza sensi di colpa, senza pretendere di controllare tutto o di dover dedicare più tempo a tutto il resto piuttosto che a se stessi è il primo passo per essere i propri alleati e darsi valore.”