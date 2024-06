I Love Poke scommette sulle salads

In Italia cresce l’interesse per l’healthy food ed è proprio su questo segmento di mercato che I Love Poke sta focalizzando la propria attenzione con la consueta rivisitazione del menu in chiave estiva. Novità dell’estate 2024, l’introduzione di una linea dedicata alle salads, studiata come sempre ad hoc da Rana Edwards, co-founder del format con il marito Michael Nazir Lewis.

I Love Poke, già nel 2017 pioniere del poke in Italia con l’apertura a Milano del primo locale incentrato sulla specialità hawaiana, è ora pronto a scommettere sulle insalate, che già da diversi anni stanno riscontrando successo nell’out of home oltreoceano.

Il nuovo menu estivo propone un tris di salads che coniugano mare e terra all’insegna di leggerezza, gusto e benessere. “Tuna salad” combina l’insalata mista con tonno, pomodorini, olive nere, mais, e carote con un condimento a base di vinaigrette. In “Sapori di mare”, i tentacoli di polpo e le patate sono serviti con insalata mista, pomodorini, carote, cavolo rosso e citronette (una delicata emulsione a base di limone). “Greek pollo”, invece, ha l’inconfondibile gusto della Grecia grazie alla feta che accompagna i bocconcini di pollo, i pomodorini, le olive nere e il mais, da condire con una fresca vinaigrette.

Altra novità di I Love Poke per l’estate 2024 è il Kids menu: grande sostenitrice dell’educazione alimentare sin dall’infanzia, Rana Edwards ha messo a punto una poke bowl pensata per i più piccoli, affinché i genitori possano gustare insieme ai loro figli un piatto sano ed equilibrato. Colorata e sana, la “Baby Shark With Water” ha tra gli ingredienti bocconcini di pollo, mais, carote, edamame, pomodorini, salsa teriyaki e comprende anche l’acqua in brik.

Proseguendo l’incursione nella tradizione culinaria messicana avviata lo scorso anno, I Love Poke rinnova anche l’offerta dei tacos, le cui proposte sono sempre reinterpretate con un tocco creativo di ispirazione hawaiana. Al delizioso “Gamberi Tropicali”, farcito con gamberi al vapore, zucchine menta e limone, salsa agropiccante tropicale e sesamo, e al vegetariano “Caprese” con feta greca, pomodorini, vinaigrette e sesamo, quest’anno I Love Poke affianca alcune novità: il semplice, ma saporito “Fresh tuna”, con tonno al naturale, cetrioli, salsa ponzu e sesamo; l’intrigante “Tartare special” con tartare salmone, pomodorini, patate crispy e salsa teriyaki; il saporito “Salmone teriyaki”, con salmone all’hawaiiana, cavolo rosso, salsa teriyaki e sesamo. Infine, il fresco “Pollo guacamolito”, con bocconcini di pollo, guacamole e salsa yogurt.

Completano il menu le sei top bowl evergreen: “Poke love”, “Tartare salmone”, “Gamberi e carciofi”, “Exotic salmon” e le proposte plant based “Piovono polpette”, con polpette di soia, e “Lemon planted” con bocconcini plant based.

Il menu estivo è disponibile in tutti gli store I Love Poke.